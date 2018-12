Manovra | vertice di governo a Palazzo Chigi | “Le coperture per il 2 | 04% ci sono Trovate

Nuovo vertice per la Manovra : si cercano ancora 3 miliardi : Tre miliardi di euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale della manovra faccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa. Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle ...