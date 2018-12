La resistenza dell' Anpi contro la Storia

No Tav - a Torino il corteo del fronte dei contrari : “È giornata dell’orgoglio”. Perino : “Non conto numeri - guardo resistenza” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Ha preso il via da piazza Statuto il corteo del fronte del No. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav” è lo striscione che apre la manifestazione contro la Torino-Lione. Dietro la testa del corteo una folta delegazione di sindaci in fascia tricolore. E poi le donne No Tav, gli studenti, i rappresentanti di numerosi comitati contro ...

Amianto sversato nelle strade di Mugnano - il sindaco chiude via della resistenza : Amianto e rifiuti sversati in via della Resistenza, il Comune di Mugnano chiude la strada per consentire le operazioni di bonifica. Un'azione straordinaria resasi necessaria per fronteggiare il ...

Il ritornello della toga rossa : "resistenza contro la destra" : ...di una giornata che ha visto lo scontro tra Spataro e il ministro dell'Interno Matteo Salvini approdare sulle prime pagine dei giornali ed esplodere nell'accidentato terreno dei rapporti tra politica ...

La musica reggae è patrimonio dell'umanità. La decisione dell'Unesco : "Ha contribuito al dibattito su ingiustizia e resistenza" : Bob Marley sarebbe felice. La musica reggae diventa patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. I ritmi caraibici cadenzati e rilassanti, che hanno riscosso fama internazionale grazie ad artisti come Bob Marley e Dennis Brown, si sono assicurati un posto al sole fra i tesori culturali globali delle Nazioni unite.L'agenzia culturale e scientifica dell'Onu ha aggiunto il genere musicale nato in Giamaica negli anni '60 al "patrimonio culturale ...

E' arrivato il tempo della resistenza civile : Non esiste democrazia politica se non c'è democrazia sociale. Chi vuole destabilizzare la costituzione democratica, per poi rovesciarla e costruirne una nuova su altre basi, sa bene che deve ...

Sindrome dell’ovaio policistico e insulino resistenza - i benefici dei micronutrienti : La Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), una delle malattie endocrine più comuni, che influenza il 5-10% delle adolescenti e donne in età riproduttiva, è un disordine eterogeneo, complesso dal punto di vista metabolico, endocrino, riproduttivo e psicologico. Le cause rimangono ancora poco conosciute ma, in un lavoro pubblicato sulla rivista Journal of Turkish German Gynecology Association nel novembre 2018, è emerso che alcuni nutrienti ...

Casamonica - l’irruzione della polizia nelle case tra stucchi e statue dorate. Nessuna resistenza dagli occupanti : stucchi alle pareti, statue dorate, soffitti decorati questo lo scenario che la polizia ha trovato all’interno delle case dei Casamonica sgomberate questa mattina all’alba. Otto i villini completamente abusivi che verranno abbattuti, l’operazione ha coinvolto 600 agenti delle forze dell’ordine. L'articolo Casamonica, l’irruzione della polizia nelle case tra stucchi e statue dorate. Nessuna resistenza dagli ...

resistenza - addio al partigiano “Eros” : lo storico presidente dell’Anpi di Treviso : Aveva perso tre dita di una mano durante un’operazione di sabotaggio di un convoglio di munizioni nazista e aveva rifiutato la medaglia al valore chiedendo che fosse donata alla memoria di un compagno caduto. È morto domenica sera all’età di 92 anni il partigiano Umberto Lorenzoni, conosciuto con il nome di battaglia di “Eros” e storico presidente dell’Anpi di Treviso. Nato nel 1926 a Nervesa della Battaglia, ...

Salute : “Urgente limitare la diffusione della resistenza agli antibiotici” : “In qualità di Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, mi unisco alla comunità internazionale nell’esortazione ad agire con urgenza al fine di limitare l’insorgenza e la diffusione della resistenza agli antibiotici”. Lo scrive il prefetto Peter Turkson in un messaggio in occasione della Settimana Mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici, dal 12 al 18 novembre. “Il tempo a nostra ...

Bancarelle e palloncini per i più piccoli : la pioggia non ferma il mercatino di viale della resistenza : La leggera pioggia non ha impedito l'allestimento delle Bancarelle, né troppo scoraggiato i visitatori. Sono stati comunque non pochi i baresi che, nel pomeriggio, hanno scelto una passeggiata al ...

Teheran : gli USA non sono mai riusciti a impedire all'Iran di seguire la via dell'indipendenza e della resistenza : Questo Sabato il leader della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha sottolineato che l'obiettivo delle sanzioni degli Stati Uniti è di paralizzare e fermare l'economia iraniana, ma ...

'Dutch Girl : Audrey Hepburn and World War II' svela l'impegno della star nella resistenza : Tutti ricordano i film più famosi di cui Audrey Hepburn fu protagonista. Uno su tutti: Colazione da Tiffany. E in molti ricordano anche il suo impegno come ambasciatrice dell'Unicef, che ha portato avanti fino alla sua morte. Pochi, invece, sanno che la Hepburn fu duramente colpita dalle persecuzioni naziste, [VIDEO] e che si impegnò attivamente nella Resistenza. Tutto questo ora viene svelato in un libro di prossima pubblicazione: “Dutch Girl: ...

Prato - il Museo della resistenza nega presentazione del libro sul ciclista Fiorenzo Magni : Il campione era conosciuto come 'il Leone delle Fiandre' ed era vicino al regime fascista. L'autore: "Questa è censura"

Casapound - 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma : La procura di Roma ha aperto un’indagine per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di venti militanti di Casapound. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’inchiesta potrebbe allargarsi: il procedimento nasce dai fatti di martedì 23 ottobre, quando la guardia di Finanza arrivata davanti allo stabile occupato via Napoleone III ha deciso di rimandare il blitz. Le Fiamme gialle dovevano entrare ...