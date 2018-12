Inzaghi | ' Con la morte di Pulici perdiamo un grande laziale'

Da Kolarov a Inzaghi critiche ai tifosi critici. Preferiscono clienti e figuranti : Perché è corretto dire che la scienza non è democratica, dato che in pochi possono maneggiarne con competenza le singole branche e intervenire nel dibattito con la dovuta perizia. Ma è altrettanto ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Lazio-Eintracht Francoforte - Inzaghi : “Il loro secondo gol era in fuorigioco” : LAZIO EINTRACHT Francoforte, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della sconfitta contro l’Eintracht Francoforte in Europa League: “I ragazzi non avrebbero meritato la sconfitta per quello che si è visto in campo. Il primo gol di Gacinovic è stato bellissimo, il secondo era […] L'articolo Lazio-Eintracht Francoforte, Inzaghi: “Il loro secondo ...

Lazio Eintracht Francoforte - Inzaghi in conferenza : “Chiudere bene” : Lazio Eintracht, Inzaghi PARLA IN conferenza- Risollevarsi dopo un periodo non certo facile, chiudere al meglio il girone di Europa League, rilanciarsi per questo rush di fine anno. La Lazio domani sera all’Olimpico è chiamata alla gara inutile ai fini della classifica, ma necessaria per rialzare la testa dopo una serie di risultati non confortanti. […] L'articolo Lazio Eintracht Francoforte, Inzaghi in conferenza: “Chiudere ...

Lazio Eintracht Francoforte - Simone Inzaghi in conferenza stampa IN DIRETTA : LIVE 15:15 12 dic C'è massima attenzione per l'arrivo di oltre 9.000 tifosi tedeschi, attesi a Roma per il match tra Lazio e Eintracht Francoforte. Dopo i disordini del match d'andata, infatti, sono ...

Milan - la frecciatina di Seedorf nei confronti di Inzaghi : Direttamente dagli studi di Pressing dove era ospite, l’attuale ct del Camerun Clarence Seedorf ha lanciato una frecciatina nei confronti dell’ex compagno di squadra Filippo Inzaghi: “Vorrei avere la sua fortuna, ovvero quella di restare in panchina anche se perde“. La battuta dell’olandese si riferisce all’attuale esperienza dell’ex centravanti sulla panchina del Bologna, ma probabilmente affonda ...

Panchina Bologna - le parole di Inzaghi dopo la conferma : La dirigenza del Bologna ha confermato la fiducia a Inzaghi dopo la sconfitta con l’Empoli, che poteva costar caro al tecnico dei felsinei. Al termine della gara del Castellani, l’ex centravanti di Milan e Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport lodando l’atteggiamento dei suoi uomini: “Abbiamo avuto tante occasioni da gol, fatto tanti cross e non possiamo permetterci di fare solo un gol. Abbiamo creato tanto, ma ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun esonero dopo il ko di Empoli. E lui è sicuro : 'Ci salveremo' : Inzaghi: "Serve più cattiveria, ma ci salveremo" E al termine della gara di Empoli Pippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tanta amarezza per l'allenatore del Bologna, che si è ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun esonero dopo il ko di Empoli : Filippo Inzagh i e il Bologna , avanti insieme. Nonostante la sconfitta arrivata nella delicata sfida della 15giornata di Serie A contro l'Empoli, la società rossoblù ha deciso di rinnovare la fiducia ...

Bologna - Inzaghi respira e pensa già alla partita contro l’Empoli : Al termine del match del “Dall’Ara” valido per i sedicesimi di Coppa Italia e vinto contro il Crotone con un netto 3-0, Filippo Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport: “Non è che si vince perché si va in ritiro, sennò dovremmo andarci in tutto l’anno. È un gruppo serio, il nostro non è un ritiro punitivo. Questa squadra si impegna, non sono arrivati i risultati che volevamo, ma li vedo ...

Ds Bologna : 'Vogliamo andare avanti con Inzaghi. Ritiro? Non è punitivo' : ... 'Saggezza e pazienza sarebbero due componenti importanti, anche se nel nostro mondo la seconda spesso viene meno: fare sport significa passare anche momenti difficili, restare uniti e risalire. ...

Lazio - punto di scontro. Inzaghi-Lotito rapporto incrinato : Partiamo da un equivoco dal quale bisogna immediatamente uscire: la Lazio è una squadra da Champions? No, a sentire Inzaghi. Il quarto posto l'obiettivo fissato, invece, da Lotito e sottolineato dal ...

Bologna avanti con Inzaghi - ma in ritiro : ANSA, - Bologna, 2 DIC - La sconfitta di Genova contro la Sampdoria ha lasciato il segno: il Bologna vivrà in ritiro la settimana che porta allo spareggio salvezza di Empoli, in programma domenica ...

Chievo-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Correa con Immobile : Chievo e Lazio si affrontano al Bentegodi in una sfida di capitale importanza per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono infatti dare un seguito all'impresa di Napoli, dove la scorsa...