Il Centro Storico di Perugia è il luogo ideale per la shopping natalizio

Sequestrate nel Centro Storico di Napoli due discoteche abusive : Dopo la tragedia di Ancona e i sei morti del concerto del trapper Sfera Ebbasta i controlli su locali notturni e discoteche si sono intensificati in tutta Italia. L"altra notte sono finiti sotto sequestro gli spazi e le attrezzature per la musica di un'improvvisata discoteca in un palazzo del centro storico di Napoli.La polizia municipale è intervenuta, in un locale estemporaneo in piazza De Nicola, al primo piano di un palazzo, e ha riscontrato ...

Stesa nel Centro Storico trovati a terra otto bossoli : Ennesima Stesa di camorra nel cuore del centro storico di Napoli. Nel pomeriggio agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in vico Campanile ai Santi Apostoli, allertati da una segnalazione ...

Stesa nel Centro storico trovati a terra otto bossoli : Ennesima Stesa di camorra nel cuore del centro storico di Napoli. Nel pomeriggio agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in vico Campanile ai Santi Apostoli, allertati da una segnalazione...

Droga e racket - rotti i patti tra clan di Scampia e del Centro storico : Allarme rosso sangue. I recenti episodi di violenza metropolitana legati alla recrudescenza della criminalità organizzata offrono un quadro allarmante della situazione a Napoli. Dal...

Droga e racket - rotti i patti tra clan di Scampia e del Centro storico : Allarme rosso sangue. I recenti episodi di violenza metropolitana legati alla recrudescenza della criminalità organizzata offrono un quadro allarmante della situazione a Napoli. Dal centro storico ...

Roma - al via il restauro di sei giardini nel Centro storico : Cipressi e pini, ma anche ciliegi, pruni e cespugli da fiore. I giardini di sei tra le più belle piazze di Roma, una dotata di fontana come piazza dei Quiriti in Prati, verranno completamente ...

Verona : violenta rissa in Centro Storico - carabinieri arrestano 4 ubriachi : Verona, 10 dic. (AdnKronos) - Ieri sera una violenta rissa ha acceso il centro di Verona: protagonisti 4 extracomunitari, che hanno iniziato a darsele di santa ragione intorno alle 20,30, creando scompiglio e paura nei passanti che increduli hanno assistito a violenza e disordini nel centro della ci

Nel Centro Storico di Massa c'è Babbo Natale - Foto : ... durante la giornata i commercianti vestiranno maglioni a tema natalizio presso le loro attività, dove sarà possibile realizzare donazioni per sostenere le iniziative in Italia e nel mondo di Save ...

Sorpresi nel Centro Storico con la bomboletta spray in mano - forse gli autori del raid al Presepe : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Natale a Ragusa : Presepe Vivente nel Centro storico : Il Presepe Vivente del centro storico di Ragusa, curato dalla comunità parrocchiale dell'Ecce Homo si inaugura il 25 dicembre

Modena - esplosione nel Centro Storico : ferito un 19enne/ Ultime notizie - ustioni sul 90% del corpo - IlSussidiario.net : esplosione Modena nel centro storico: ferito uno studente di 19 anni. Ultime notizie, ustioni sul 90% del corpo: è in coma farmacologico.

Finale Ligure - a Castel San Giovanni la mostra "40 anni di Centro Storico del Finale" : In coda alle manifestazioni 2018 organizzate dall'Associazione, in occasione dell'appuntamento tradizionale Dinô da Nüxe in programma domenica 6 gennaio 2019, dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ...

Macerata. Selezionati i vincitori del concorso di idee per il Centro storico : Ultimo step per il concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, lanciato nei mesi scorsi dal

MARSALA - DA LUNEDÌ ATTIVA LA SECONDA CIRCOLARE BUS GRATUITA PER IL Centro STORICO : Va ad aggiungersi alla CIRCOLARE "Stadio" già operativa Sul fronte del trasporto pubblico, prosegue l´attività dell´Amministrazione comunale di MARSALA per offrire alla cittadinanza un ulteriore ...