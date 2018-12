sportmediaset.mediaset

: #Genoa, furia #Prandelli: 'Rigore clamoroso, ci sentiamo defraudati'. #RomaGenoa - Sport_Mediaset : #Genoa, furia #Prandelli: 'Rigore clamoroso, ci sentiamo defraudati'. #RomaGenoa -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Ci: è un. Non riesco a capire come possano non fischiarlo. C'è fallo con le mani e con i piedi". Non usa mezze parole il tecnico delCesareper ...