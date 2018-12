Formula E | tra estremismi e futuro Cerchiamo di capire

Formula E - tutte le emozioni della stagione 2018/2019 saranno trasmesse su Eurosport : L’intera stagione sarà disponibile su Eurosport Player, appuntamento sabato 15 dicembre a Diriyah (Arabia Saudita), dove si terrà il primo GP della stagione Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa, è pronta a trasmettere tutte le emozioni della stagione 2018/19 di Formula E. Appuntamento sabato 15 dicembre a Diriyah (Arabia Saudita), da dove inizierà la corsa ai prestigiosi titoli di campione del mondo detenuti dal ...

Formula E - Felipe Massa contro il… falco pellegrino : sfida stravagante per il brasiliano nel deserto : Il pilota brasiliano ha sfidato un falco pellegrino nel deserto vicino Ad Diriyah, un confronto voluto dai fan del campionato elettrico Il pilota di Formula E, Felipe Massa, al volante della Gen2 in uno scontro diretto con l’animale più veloce del pianeta. Non è la prima volta che la monoposto 100% elettrica di Formula E si è sfidata con un animale. L’anno scorso, infatti, il campione in carica Jean-Eric Vergne ha corso fianco ...

Formula 1 2018 : tutti i confronti tra compagni di squadra - : IL PRIMO DEGLI AVVERSARI Il compagno di scuderia è da sempre il primo degli avversari, in quanto con la stessa auto a disposizione il confronto tra le doti di guida di due piloti può apparire a volte ...

Formula 1 - scambio di caschi tra Vettel e Hamilton ad Abu Dhabi. VIDEO : Il britannico Lewis Hamilton e il tedesco Sebastian Vettel si sono scambiati i caschi dopo la fine della stagione di Formula 1 2018 ad Abu Dhabi , come mostra un VIDEO pubblicato dal team ...

Formula 1 - Scambio di caschi tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si sono scambiati i caschi, in segno di reciproco rispetto, al termine di questo interessante campionato di Formula 1. I due piloti, che insieme hanno vinto otto degli ultimi nove campionati, hanno registrato un video che la Mercedes ha poi pubblicato sui propri canali social, suscitando migliaia di reazioni positive da parte degli appassionati.Simpatico siparietto. Lo Scambio dei caschi in Formula 1 equivale un ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. L'ultimo Gran Premio tra saluti e promesse : è già 2019 : Hamilton instancabile Il cinque volte campione del mondo ha chiuso in bellezza una stagione pazzesca con l'undicesima vittoria, la 51dell'era turbo-hybrid. Difficile pensare che possa ancora ...

Formula 1 - Alonso : 'Non penso di rientrare nel 2021' : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

Formula 1 Brasile : tutto sull'incidente tra Verstappen e Ocon : Tra i vari episodi occorsi nel weekend di gara della Formula 1 a Interlagos , ce n'è uno che analizziamo separatamente perché non solo decisivo nel risultato del GP, ma anche perché coinvolge numerosi ...

Formula 1 - GP Brasile : Ocon travolge Verstappen - la ricostruzione. VIDEO : Il britannico Lewis Hamilton, già incoronato in Messico campione del mondo di Formula 1, ha vinto a San Paolo il Gran Premio del Brasile e ha consegnato alla Mercedes il titolo Costruttori del campionato. La gara è stata caratterizzata da un episodio decisivo al giro ...

Shock Formula 1 - clamorosa rissa tra piloti dopo il gran premio del Brasile : E’ andato in scena il gran premio di Formula 1 in Brasile, vittoria per Hamilton con la Mercedes che si è laureata campione del mondo anche nei costruttori ma episodio clamoroso al termine della gara, rissa tra Verstappen ed Ocon. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla piattaforma. Momenti davvero di grande tensione che si sono ...

Formula 1 - clamoroso team radio di Vettel in Brasile : 'Qualcosa balla tra le mie gambe...'. VIDEO : La notizia è che, nonostante quello che ha definito un "momento no", l'umore di Sebastian Vettel è buono. Lo dimostra il clamoroso team radio dove comunica al muretto Ferrari di avere ancora un ...

Formula 1 - Robert Kubica : “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari” : Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel : 'Non è il momento di trarre conclusioni - voglio tornare a vincere' : Due gare per rendere meno amara una stagione che sembrava poter andare diversamente. Sebastian Vettel , nel giovedì d'Interlagos, racconta così il suo momento e le prospettive della Ferrari per le ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Interlagos tra storia e curiosità : Una curiosità: tutti e 4 i campioni del mondo presenti in griglia quest'anno , Hamilton, Vettel, Raikkonen e Alonso, hanno vinto e perso almeno un titolo ad Interlagos. Pilota Vinti Persi Alonso 2005,...