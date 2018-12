Clamoroso Cagliari-Napoli | ‘agguato’ dei tifosi | tensione altissima

calcioweb.eu

: Clamoroso #CagliariNapoli, 'agguato' dei tifosi: tensione altissima - CalcioWeb : Clamoroso #CagliariNapoli, 'agguato' dei tifosi: tensione altissima - giusdr : @AnBa__9 Tutto iniziò da quel Cagliari-Juve, quando Calvarese fece finta di non vedere il mani clamoroso di Bernard… - FFuriis : @mike_fusco @realvarriale @gallobelotti dobbiamo concludere piuttosto amaramente che Chievo (clamoroso rigore su Ca… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Si sta giocando la gara delle 18 valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, in campocon la squadra di Carlo Ancelotti chiamata a rispondere alla Juventus che nel derby di ieri contro il Torino ha conquistato tre punti. Nel frattempo episodioprima del match,a pochi chilometri da, nel residence dove alloggiavano idel. Alcunidel, secondo la rosea hanno cercato di entrare nella residenza del Sole per aggredire iospiti con mazze e catene idelhanno subito avvertito le forze dell’ordine. Sull’episodio sta indagando la Questura.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ‘agguato’ deisembra essere ...