Cagliari-Napoli 0-1 | decide una punizione di Milik al 91'

Il Napoli gioisce al 92' : Milik stende per 1-0 il Cagliari : Il Napoli di Carlo Ancelotti dopo la grande delusione in Champions League si rialza in campionato, anche se lo fa a fatica. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 il campo dell'ostico Cagliari di Rolando Maran che se l'è giocata alla pari e a viso aperto con i secondi in classifica. Ancelotti ha fatto un pò di turnover dopo le fatiche contro il Liverpool tenendo in panchina i quattro tenori Insigne, Mertens, Hamsik e Callejon. La partita è stata ...

Dall’errore di Anfield alla magia di Cagliari - Milik si prende il Napoli : fiducia e coerenza - Ancelotti rischia e vince con il turnover : Dopo l’errore nel finale di Anfield, Arkadiusz Milik si prende il Napoli con la magia che piega un ottimo Cagliari: Ancelotti rischia con un ampio turnover ma torna a casa con 3 punti importanti Partita fondamentale quella di questa sera per il Napoli. Serviva una reazione che è arrivata, soffrendo e dimostrando ancora una volta di credere nel proprio gioco e nelle potenzialità di un’intera squadra. Dopo l’eliminazione ...

Cagliari-Napoli 0-1 - Serie A : punizione stellare di Milik al 91' - azzurri a -8 dalla Juventus : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i partenopei si sono imposti alla Sardegna Arena grazie a una punizione stellare di Milik al 91′ e così rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus che dunque deve rimandare la festa per la conquista del platonico titolo d’inverno. Il Cagliari staziona invece in tredicesima posizione ...