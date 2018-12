: Afghanistan, bomba causa morte talebani - TelevideoRai101 : Afghanistan, bomba causa morte talebani -

Cinquesono morti per l'esplosione dellache stavano piazzando nella provincia meridionale di Zabul, in. L'ordigno rudimentale è deflagrato in anticipo mentre i cinque erano ancora impegnati a collocarlo lungo una strada della periferia della città di Qalat.(Di domenica 16 dicembre 2018)