Trento | boscaiolo in nero muore sul lavoro | datore sposta corpo per evitare ' guai'

Blastingnews

: Vitali, boscaiolo moldavo, viene colpito da un cavo mentre lavora. In nero, però. È agonizzante e il 'padrone' lo s… - fattoquotidiano : Vitali, boscaiolo moldavo, viene colpito da un cavo mentre lavora. In nero, però. È agonizzante e il 'padrone' lo s… - ilpost : La storia del boscaiolo moldavo morto sul lavoro in provincia di Trento - mocettast : RT @fattoquotidiano: Vitali, boscaiolo moldavo, viene colpito da un cavo mentre lavora. In nero, però. È agonizzante e il 'padrone' lo scar… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Un incidente sulmortale doveva sembrare una fatalità. Per', il titolare di una ditta boschiva di Belluno aveva rimosso ildell'operaio deceduto, che aveva preso a lavorare in, dal luogo in cui era accaduto l'infortunio, e l'aveva gettato in un fosso per simulare una caduta accidentale.Ora, a distanza di un mese dal ritrovamento del cadavere di Vitali Mardari, immigrato moldavo di 28 anni, ucciso da un cavo che l'aveva colpito alla testa, il caso è stato risolto dai carabinieri. Queldiè stato denunciato a piede libero, così come scrive il Corriere della Sera. Deve rispondere di accuse molto pesanti: omicidio colposo, violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul, e frode processuale....