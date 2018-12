: Nigeria, Unicef riprenda operazioni - TelevideoRai101 : Nigeria, Unicef riprenda operazioni - NewsTG_ : #ULTIMORA NIGERIA: L'esercito revoca il divieto per le operazioni Unicef nel devastato Nordest - NotizieIN : 01:11 | Nigeria, l'esercito revoca divieto di operazioni all'Unicef -

L'esercitono ha detto di aver revocato il divieto per lenel devastato Nordest dopo aver precedentemente sospeso l'agenzia umanitaria accusata di formare "spie" che sostengono i jihadisti di Boko Haram. L'esercito ha detto che la decisione di revocare il bando è stata presa in seguito a un intervento "dini ben intenzionati e preoccupati" per lo stop agli aiuti in questa regione martoriata dal conflitto.(Di sabato 15 dicembre 2018)