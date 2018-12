Muore durante un festino | indagati gli amici

Tifoso della Cremonese Muore durante la trasferta di Foggia : La Spezia - Vuoto e silenzio allo stadio Zaccheria di Foggia. I tifosi della Cremonese non sono mai arrivati a destinazione perché a Teramo, durante una sosta in autogrill, il 43enne Federico Scazzoli ...

Venezia - mal schiena durante una festa in famiglia : a 37 anni si accascia e Muore : Un 'dolorino' alla schiena che non permetteva di festeggiare in allegria. Sembrava una cosa da niente, ed è sfociata in una tragedia. E' morto in pochi istanti Rudy Perazzolo, 37 anni: quell'improvviso fastidio alla schiena, annunciava un infarto fulminante che l'ha stroncato davanti ai suoi parenti con cui stava festeggiando l'Immacolata. L'episodio ha sconvolto la comunità di San Pietro di Cavarzere, in provincia di Venezia, dove l'uomo ...

'Ho mal di schiena' - muore di infarto / 37enne Muore durante una cena di famiglia : morto per infarto nonostante credesse di trovarsi di fronte a un mal di schiena Rudy Perazzolo un 37enne di San Pietro di Cavarzere a Venezia.

Londra - ragazzo di origine italiana Muore durante partita di calcio - : Luca, 14 anni, giocava come portiere della squadra giovanile del Bedgrove Dynamos di Aylesbury, nel Buckinghamshire. Si era fatto male la scorsa domenica in un contrasto di gioco fortuito ed era stato ...

Enzo Fontana - insegnante di Padova - Muore durante un’immersione sul Lago di Garda : Enzo Giovanni Fontana insegnava all’Itis Marconi di Padova le materie elettronica ed elettrotecnica: è stato trovato morto annegato dopo un'immersione sul Lago di Garda.Continua a leggere

Incidente durante la pesca : la barca si rovescia - uomo Muore annegato a Fondi : Un uomo ha perso la vita per un Incidente con la sua piccola imbarcazione sul lago di Fondi. Era a pesca insieme a un amico quando lo scafo si è rovesciato per cause ancora in corso di accertamento da ...

Cade per 50 metri durante la scalata di una roccia - Muore 55enne milanese : Una donna milanese di 55 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è morta domenica pomeriggio precipitando da una parete rocciosa che stava scalando con un gruppo di amici. L'...

Muore per infarto durante una rapina a Napoli : Le immagini delle telecamere di sorveglianza della ferrovia Cumana, in piazza Montesanto, a Napoli, potranno fornire un contributo alle indagini della Polizia dopo la morte, ieri sera, di un salumiere, Antonio Ferraro, di 64 anni, morto per un infarto dopo un tentativo di rapina nel suo esercizio. L'uomo ha avvertito un malore nella colluttazione con un bandito, che impugnava un'arma. E' stato trasportato al vicino ospedale Vecchio Pellegrini ma ...

Salumiere Muore d'infarto durante rapina : ANSA, - NAPOLI, 6 DIC - Ha visto il rapinatore entrare nella sua salumeria, armato, e ne è nata una colluttazione durante la quale è stato colto da un malore che l'ha stroncato: è successo questa sera,...

Negoziante Muore stroncato da infarto durante una rapina : NAPOLI. stroncato da un infarto durante una rapina. E' successo questa sera in piazza Montesanto. La vittima, Antonio Ferrara, 64 anni, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accasciato davanti ...

Dalle nozze alla tragedia : damigella sviene durante cerimonia - sbatte la testa e Muore : La 22enne è stata colta improvvisamente da un malore a pochi minuti dall'inizio della cerimonia di nozze del fratello ed è svenuta esanime. Cadendo ha battuto violentemente la testa sul cemento che la ha procurato un trauma cranico che si è rivelato letale.Continua a leggere

Londra : un giovane fan Muore durante concerto dei Bring Me The Horizon : Notizia tragica per quanto riguarda il mondo della musica live: lo scorso 30 novembre una persona ha infatti perso la vita durante il concerto dei Bring Me The Horizon che si teneva presso l'Alexandra Palace di Londra. La location del concerto non ha rilasciato moltissime informazioni su quanto avvenuto nella serata, se non confermare il decesso della persona con questa dichiarazione tramite twitter: ...Continua a leggere

Sub Muore durante l’esercitazione nel lago di Garda : Un sub è morto questa mattina durante un’esercitazione a Toscolano Maderno (Brescia), nelle acque del lago di Garda. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme. Dopo ore di ricerche, è stato individuato e recuperato il corpo senza vita. L'articolo Sub muore durante l’esercitazione nel lago di Garda ...

Cremona : allenatore di basket colto da malore durante la partita - Muore : Sandro Galli, 67 anni, era stato espulso dopo una diatriba con i giocatori della squadra avversaria: inutile la corsa all'ospedale