Inter | Marotta fa sognare i tifosi | Conte in panchina e squadra rivoluzionata RUMORS

Inter - prima volta per Marotta ad Appiano Gentile : cena con la squadra e con tutta la dirigenza : Dopo essere stato nominato Amministratore Delegato con gestione dell'area sportiva nerazzurra, Giuseppe Marotta ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. Per l'ex Ad della Juventus,...

Inter - Marotta ad Appiano Gentile : cena con squadra e dirigenza : Debutto per Giuseppe Marotta ad Appiano Gentile: il nuovo ad dell' Inter , riferisce Sky Sport , è giunto alla Pinetina con tutto lo stato maggiore della società, il presidente Steven Zhang , Alessandro Antonello , Piero Ausilio e Giovanni Gardini per conoscere il gruppo di Luciano ...

Inter - Spalletti : 'Il Psv brucia ancora - ma critiche ingiuste. Marotta? Grande professionista' : MILANO - Alla vigilia della gara casalinga con l' Udinese , in programma sabato 15 dicembre alle ore 18, nella testa di Luciano Spalletti c'è ancora i Psv , capace di strappare il pari a San Siro nell'...

Inter - alle radici di Marotta : un predestinato : M a che cosa farà mai "il" Beppe chiuso a chiave nella stanza? Con un vecchio registratore Philips incide la sua voce. Racconta di terzini e centravanti, sogna rovesciate e scivolate: fa la ...

Inter - Milinkovic-Savic non è la prima scelta di Marotta : Il centrocampista della Lazio piace tantissimo al neo-ad Beppe Marotta che però, secondo il Corriere dello Sport, non ha approfondito i contatti con lui e con il club biancoceleste. La priorità va ...

Inter-Conte - Marotta già a lavoro : sarà lui il tecnico del futuro? : INTER CONTE- Beppe Marotta, ufficialmente nuovo amministratore delegato dell’Inter, si prepara a gettare le basi in vista del presente, ma soprattutto in ottica futura. L’ex Juventus ragionerà sul da farsi, cercando di cogliere al meglio alcune opportunità sul fronte mercato. Chiaro che il futuro di Spalletti verrà valutato con calma e con estrema attenzione. Secondo […] L'articolo Inter-Conte, Marotta già a lavoro: sarà lui il ...

Inter - Marotta vuole rinforzare la rosa : Milinkovic-Savic primo obiettivo : Se ne parlava ormai da settimane ma ieri è arrivato il comunicato ufficiale sul sito del club: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato che si occuperà della parte sportiva dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus si è messo subito al lavoro per studiare come rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti: non verranno fatti grossi investimenti la gennaio, anche a causa dell'eliminazione dalla Champions League, ...

Inter - Moratti : 'Scudetto 2006? Agnelli se lo aspettava - porterà bene a Marotta. Interspac? Me ne hanno parlato' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, si esprime a proposito della sentenza della cassazione, che ha confermato come lo scudetto del 2006 appartenga ai nerzzurri. Infine una ...

Inter - Marotta farà la spesa dalle big : E' evidente che Marotta , come tutto il mondo Inter , ha accolto con grande dispiacere l'eliminazione dalla Champions , anche perché il cammino in Europa League obbliga a giocare il giovedì sera, più ...

Inter - Zanetti : 'Marotta è un dirigente di grande esperienza e competenza - si integrerà bene' : "Parla di una nuova fase della mia vita " ha dichiarato a Sky Sport " mentre l'ultimo libro che avevo scritto era riferito alla mia carriera calcistica. Questo parla di quello che sto facendo adesso, ...

Inter - Zanetti dà il benvenuto a Marotta : “per lui parla la sua carriera - è una persona competente” : Il vicepresidente dell’Inter ha commentato nel pomeriggio di oggi l’arrivo di Marotta nella dirigenza nerazzurra “Per lui parla la sua carriera”. Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, si esprime così su Beppe Marotta, nominato oggi amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro. “E’ una persona competente che si integrerà con un gruppo di persone che vuole fare il bene ...

Inter - l'SOS di Spalletti alla società : Marotta accoglie il messaggio : Piena fiducia al tecnico toscano, ma nel giorno della presentazione, le parole del nuovo Chief Executive Officer Sport non potevano essere diverse. La verità è che Zhang gli ha chiesto di portare l'...

Inter - Marotta : dal rapporto società-team al mercato - nerazzurri con un occhio al futuro : Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata in un periodo non semplice per l'Inter. Da oggi, Giuseppe Marotta è il nuovo Amministratore Delegato dell'Area Sport nerazzurra, un ruolo che il diretto Interessato ha definito "prestigioso e di responsabilità". Il neo dirigente Interista non ha bisogno di presentazioni: dopo l'ottima esperienza alla Sampdoria, il 1° giugno 2010 approda alla Juventus come direttore generale, conquistando trofei su ...

Marotta nuovo ad dell'Inter : FC Internazionale Milano annuncia oggi la nomina di Giuseppe Marotta ad Amministratore Delegato Sport. L'esperto dirigente assumera' la carica sin da subito e sara' responsabile dell'Intera area sportiva del Club. FC Internazionale Milano adottera' un modello societario con doppio amministratore ...