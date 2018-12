X Factor segna un record | giovedì la finale più vista di sempre

Segnali d'acquisto per Banca FarmaFactoring : Chiusura del 13 dicembre Punta con decisione al rialzo la performance di Banca Farmafactoring , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dello 0,96%. Operatività ...

X Factor 2018 Finale anticipazioni : assegnazioni e ospiti : Giovedì 13 dicembre andrà in onda su Sky Uno e TV8 la Finale di X Factor 2018. Sarà un’ultima puntata piena di sorprese, colpi di scena e super ospiti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e i brani che canteranno i finalisti. Leggi anche: I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI | COME VOTARE I FINALISTI | COME SEGUIRE LA Finale IN TV E STREAMING X Factor 2018 Finale: anticipazioni e meccanismo I quattro ...

X Factor 2018 assegnazioni finale : anticipazioni e brani di giovedì 13 dicembre : assegnazioni finale X Factor 2018: le anticipazioni per giovedì 13 dicembre Siamo giunti all’ultimo appuntamento con le assegnazioni di X Factor 2018 per la finale. L’ultima puntata andrà in onda giovedì 13 dicembre e nel daily di oggi abbiamo scoperto quali brani canteranno i concorrenti rimasti. I giudici hanno raggiunto il loro unico cantante che […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni finale: anticipazioni e brani di ...

X Factor 2018 - la semifinale : le assegnazioni del settimo live : La semifinale di X Factor 2018 sta per partire. Questa sera su Sky Uno i sei concorrenti rimasti in gara dovranno fare i conti con una doppia eliminazione e un'opening a tema spettacolare: 'Un mare da ...

La semifinale di X Factor 12 con la doppia eliminazione e il ritorno di Lorenzo Licitra : assegnazioni e ospiti : La semifinale di X Factor 12 vedrà due fasi di eliminazione per un totale di due concorrenti che lasceranno il programma. Sei in tutto coloro che hanno raggiunto la penultima puntata di X Factor 12, quattro quelli che si sfideranno nella finalissima della prossima settimana: giovedì 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e in diretta su Sky Uno andrà in scena la puntata conclusiva del programma che svelerà il nome del dodicesimo ...

X Factor 2018 semifinale : assegnazioni e ospiti 6 dicembre : La puntata semifinale di X Factor 2018 andrà in onda in diretta su Sky Uno giovedì 6 dicembre. Il nuovo appuntamento con il talent vedrà una gara accesa tra i talenti ancora in gara che combatteranno per un posto nella puntata della prossima settimana. Ecco di seguito anticipazioni, assegnazioni e ospiti. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 semifinale: anticipazioni 6 dicembre Alessandro Cattelan guiderà la penultima puntata del talent di ...

Le assegnazioni di Mara Maionchi per la semifinale nel daily di X Factor del 4 dicembre : Ieri sera abbiamo scoperto quali saranno i brani che i concorrenti di Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi porteranno nel prossimo Live Show. Stasera, nel daily di X Factor del 4 dicembre, è stata Mara Maionchi a incontrare i suoi due Under Uomini Leo Gassman e Anastasio per assegnare loro i brani per la prossima puntata. Giovedì prossimo, durante la semifinale, ci saranno due manche e un’eliminazione per ognuna, arrivando quindi a ben due ...

X Factor 2018 assegnazioni settimo Live : i brani della semifinale del 6 dicembre : assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre ...

Nel daily di X Factor del 3 dicembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Lodo e Fedez per la semifinale : Nell’ultimo Live Show di X Factor andato in onda giovedì scorso è stata eliminata Sherol Dos Santos, concorrente delle Under Donne di Manuel Agnelli. Attualmente in gara sono rimasti Leo Gassman, Anastasio, Martina Attili, Luna Melis, i BowLand e Naomi Rivieccio; il prossimo Live Show sarà la semifinale e ci saranno ben due eliminazioni. Arriveranno al Forum di Assago per l’ultima puntata, quindi, solamente quattro di loro. La semifinale ...

X Factor - le assegnazioni della sesta puntata : ad Anastasio toccano i Led Zeppelin : Questa sera, alle 21.10, andrà in onda la sesta puntata del talent show di casa Sky. Dopo il quinto live, in cui gli artisti hanno avuto modo di presentare i loro inediti, X Factor tornerà con il format classico della sfida, quello sulle cover. Diamo un'occhiata alle assegnazioni dei giudici ai concorrenti rimasti in gara (e vediamoli uno ad uno). Anastasio Dopo il successo ottenuto con il suo inedito "La fine del mondo" (2 milioni e 503mila ...

X-Factor : Giovedì 29 novembre il sesto live. Ecco gli ospiti e le assegnazioni : Milano, 28 novembre 2018 – X Factor 2018 tra Giorgia e le cover. L’edizione numero 12 del talent show di Sky è al giro di boa: i cantanti in gara sono sempre meno e... L'articolo X-Factor: Giovedì 29 novembre il sesto live. Ecco gli ospiti e le assegnazioni proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X Factor 2018 assegnazioni e brani sesta puntata : il 29 novembre tornano gli inediti : assegnazioni X Factor 2018 sesta puntata: giovedì 29 novembre anche gli inediti Nel daily di oggi abbiamo scoperto le assegnazioni della sesta puntata di X Factor 2018. Oltre a scoprire i brani di giovedì 29 novembre, possiamo darvi qualche anticipazione in più. Grazie a Manuel Agnelli infatti abbiamo appreso che nella sesta puntata ci saranno […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni e brani sesta puntata: il 29 novembre tornano gli ...

Nel daily di X Factor del 26 novembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Mara Maionchi e Fedez : Nell’ultimo Live Show di X Factor 12 abbiamo assistito alla presentazione degli inediti e all’eliminazione di Renza Castelli. Dopo l’ultima puntata, i giudici sono pronti con le nuove assegnazioni per i loro concorrenti e nel daily di X Factor del 26 novembre abbiamo scoperto quelli che riguardano gli Under Uomini, le Under Donne e l’unica Over in gara. Il prossimo Live Show sarà gestito in due manche: nella prima ci saranno esibizioni sulle ...

X Factor - Anastasio è ‘la fine del mondo’. Gli insegnanti lo usino per spiegare Leopardi : Io credo che una delle più belle sorprese musicali di questo periodo in Italia sia Marco Anastasio, concorrente della squadra di Mara Maionchi a X Factor 2018. Questo ragazzo di 20 anni ha una capacità di scrittura enorme e ciò va in netta controtendenza rispetto alla natura del programma: è andato avanti nelle precedenti eliminatorie solo e soltanto grazie a questo talento, in mezzo a ugole urlanti e spesso parecchio banali o a canzoni brutte ...