Svezia | l' Aik Solna vende il primo abbonamento a vita

AIK Solna campione di Svezia : festa e invasione in campo dei tifosi. VIDEO : Dopo 30 giornate di campionato e una lunga bagarre con il Norrköping, va all' AIK Solna lo scudetto nell'Allsvenskan . Ecco il verdetto ufficiale dalla Svezia, 12° titolo nella storia per i gialloneri ...