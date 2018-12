Misura che va misura che viene

Bonus-Malus su auto ecologiche - settore si ribella. Aziende e sindacati : 'Misura miope - a rischio posti lavoro' : TORINO- Spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le auto in base alle emissioni di Co2. La novità arriva con un emendamento approvato dalla commissione bilancio della...

54 modifiche - ma nessuna Misura chiave. I nodi rinviati al Senato : Gli emendamenti depositati dal Governo in commissione alla Camera. Sì al taglio delle pensioni d'oro ma manca il pacchetto famiglia. C'è il raddoppio dal 20 al 40% del taglio dell'Imu sui capannoni, i ...

Definito il programma di lancio di CHEOPS - il Misura-pianeti : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Orologi atomici da record : ora Misurano anche la distorsione spazio-temporale e svelano la materia oscura : Gli Orologi atomici sono riusciti a battere un nuovo record:da questo momento saranno più precisi e sensibili e riusciranno a misurare la distorsione dello spazio-tempo sulla superficie terrestre, ma non solo, perché riusciranno anche a rilevare le onde gravitazionali, testare la teoria della relatività generale e, ipoteticamente, anche arrivare a svelare la materia oscura. Realizzati dall’Istituto Nazionale per gli Standard e la ...

Amichevoli - Francia e Brasile di Misura : sconfitti Uruguay e Camerun. Infortuni per Mbappè e Neymar [FOTO e VIDEO] : 1/128 AFP/LaPresse ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Misura sostenibile che andrà a decrescere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

FIERA DI SAN MARTINO " Recupero delle tradizioni - agricoltura a Misura di bambino e rievocazioni storiche : Piedimonte si prepara alla due ... : In occasione della due giorni sono previsti anche spettacoli di burattini per i bambini, la rievocazione storica con un pranzo settecentesco e tanti momenti di intrattenimento.

Asia Bibi costretta a rimanere ancora in carcere - una Misura protettiva per evitare che possa essere uccisa : Città del Vaticano - Asia Bibi assolta dalla Corte Suprema in Pakistan è costretta a restare ancora in carcere. Lo denuncia l'agenzia vaticana Fides. La donna anche se...

Ecco perché la nuova Misura 'terra alle famiglie numerose' non ha senso : Il governo vuole concedere terre del Sud alle famiglie numerose. I dati dicono che non è solo anacronistico, ma anche completamente inutile

Ecco perché la nuova Misura “terra a chi fa figli” non è una grande idea : Famiglia toscana a metà del Novecento. (Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Getty Images) Fra le misure previste nella legge di bilancio in arrivo al Parlamento, una in particolare merita di essere segnalata. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, “un articolo della bozza è dedicato a interventi per ‘lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica‘. Prevede che siano ‘concessi gratuitamente‘ terreni ...

Maltempo - in Liguria onde pazzesche : Misurata un’altezza massima di 10 - 31 metri - “sono onde tipiche dell’oceano non del Mediterraneo” : I dati della boa di Capo Mele (Savona) confermano l’aumento del moto ondoso del mare in Liguria con 5,74 metri di onda e 10,31 metri di altezza massima e un periodo di picco di 10.9 secondi fra le 21.30 e le 22.00. Il periodo e’ l’intervallo fra una cresta e l’altra: più alto e’, maggiore e’ l’energia dell’onda a riva. Sono valori tipici di onde atlantiche, più che mediterranee. Lo rileva ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2019/ Difficile che sia Misura strutturale secondo Elsa Fornero : QUOTA 100, misura principale della RIFORMA delle PENSIONI 2019, molto difficilmente può essere un intervento strutturale, o meglio a tempo indeterminato, dice Elsa Fornero(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:18:00 GMT)

Come stanno i conti di Netflix e perché Misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...