Milan | una cordata di tifosi Vip per affiancarsi a Elliott

Cremonini Live 2018 – Si chiude domenica con una data imperdibile al Mediolanum Forum di Milano : Si conclude domenica con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (MI) il “Cremonini Live 2018”! Si chiude domenica con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il “Cremonini Live 2018”, partito quest’estate dagli stadi italiani di Lignano, Milano, Roma e Bologna e proseguito con una tranche invernale nei palasport. Una vera e propria consacrazione per Cesare Cremonini che ha raccolto oltre 330 mila persone (150 mila nei quattro ...

Caso mense a Lodi - il tribunale di Milano sconfessa la sindaca : "Condizioni uguali per tutti" : Svolta nella vicenda dei figli di stranieri esclusi dal nuovo regolamento comunale: "Va cambiato". I legali: "Vitttoria della ragionevolezza"

Lodi - bambini stranieri esclusi da mensa scolastica. Il Tribunale di Milano : “Condotta discriminatoria del Comune” : A due mesi dal caso dell’esclusione dalla mensa di una scuola di Lodi di bambini stranieri, il Tribunale di Milano ha accertato la “condotta discriminatoria del Comune di Lodi” e ha ordinato di “modificare il ‘Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate’ in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso” alle stesse condizioni ...

Milan-Torino 0-0. Cesare Bumma (Rete 7) : “Un bel Torino. C’è un po’ di rammarico - perché il Toro ha fatto una grande partita” : Un bel Torino è tornato da Milano con un buon pareggio, conquistato giocando a viso aperto al cospetto di un Milan impegnato nella corsa per l’accesso alla Champions’ League. Chi si aspettava i “diavoli rosso-neri” all’arrembaggio con il Torino sulla difensiva è rimasto deluso: la partita è stata equilibrata, con i granata intenti a fare un calcio propositivo, cercando sempre azioni corali. Abbiamo sentito Cesare ...

Milano : in una settimana polizia arresta 5 persone in stazioni ferrovia : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Cinque persone arrestate, di cui quattro straniere, 28 denunciate, e quasi 3mila identificate. Sono alcuni dei numeri registrati dalla polizia ferroviaria in una settimana di attività in Lombardia. Gli agenti nel corso dei controlli in Stazione Centrale hanno arrestato

Il Milan ha una pazza idea per l'attacco : a sorpresa spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

SEEDORF : 'DA ALLENATORE DEL Milan MI SONO SENTITO SOLO'/ 'Avrei voluto la fortuna di Inzaghi : perde e allena' : SEEDORF, 'da ALLENATORE del MILAN mi SONO SENTITO SOLO': l'ex rossonero intervistato a Pressing. Poi su Inzaghi:'perde e allena, avrei voluto sua fortuna'.

Dal Milan a… Inzaghi - stoccate velenose di Seedorf : “vorrei avere la fortuna di Pippo - perde e resta in panchina” : L’ex allenatore del Milan non ha lesinato pesanti frecciate al club rossonero e a Pippo Inzaghi, ritenuto alquanto fortunato Sono passati poco meno di quattro anni dall’avvento sulla panchina del Milan di Clarence Seedorf, un’avventura durata lo spazio di sei mesi fino al giugno 2014, mese del suo esonero. Foto LaPresse/Massimo Paolone A distanza di alcune stagioni, l’attuale ct del Camerun ha voluto commentare ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia dilaga nel finale e sconfigge Cantù 101-74 con una grande prova dei lituani Kuzminskas (20) e Gudaitis (19) - doppia doppia per Jefferson : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

Cade per 50 metri durante la scalata di una roccia - muore 55enne Milanese : Una donna milanese di 55 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è morta domenica pomeriggio precipitando da una parete rocciosa che stava scalando con un gruppo di amici. L'...

Milan-Paquetà - atto primo : oggi in tribuna - domani visite mediche : MILAN PAQUETà- Il Milan abbraccia il suo nuovo gioiello e si prepara alla seconda parte di stagione con un chiaro obiettivo: caccia al quarto posto valevole per l’accesso diretto alla prossima Champions League. Paquetà è arrivato a Milan in mattinata, primi saluti ai suoi neo tifosi rossoneri e via con l’immersione nel mondo Milan. Sarà […] L'articolo Milan-Paquetà, atto primo: oggi in tribuna, domani visite mediche proviene da ...

Pensioni d'oro - le parole di un ex medico Milanese : 'Taglio del 40%? Una follia' : Una sforbiciata fino al 40% sugli assegni più alti, secondo quanto annunciato da Di Maio, ma la Lega frena dichiarando che nulla è ancora stato deciso sulle cifre. Intanto gli elettori del nord, fra i ...