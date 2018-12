Mattino 5 | il crollo di Lory Del Santo commuove anche Federica Panicucci

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Delè stata ospite nel salotto di5 da, qui la showgirl ha voluto ripercorrere la recente esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Da subito la Delha mostrato un lato di sé molto fragile, tanto che a fatica è riuscita a trattenere le lacrime. Come un fiume in piena, l’ex gieffina ha spiegato come la sua vita sia stata comprensibilmente stravolta dopo la prematura scomparsa del figlio Loren.'Al Grande Fratello ho trovato una famiglia' Nel corso della chiacchierata conDelha confessato che all’interno della casa più spiata d’Italia, anziché trovare dei semplici amici o concorrenti di un reality show, ha trovato una famiglia. Nel contesto del programma ha legato molto con Giulia Salemi ed Ivan Catteneo. “Sarà il Natale alle porte o le mille luci per strada che mi fanno venire la voglia di stare in compagnia. ...