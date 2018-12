Inter | Marotta farà la spesa dalle big

Inter - Zanetti : 'Marotta è un dirigente di grande esperienza e competenza - si integrerà bene' : "Parla di una nuova fase della mia vita " ha dichiarato a Sky Sport " mentre l'ultimo libro che avevo scritto era riferito alla mia carriera calcistica. Questo parla di quello che sto facendo adesso, ...

Inter - Zanetti dà il benvenuto a Marotta : “per lui parla la sua carriera - è una persona competente” : Il vicepresidente dell’Inter ha commentato nel pomeriggio di oggi l’arrivo di Marotta nella dirigenza nerazzurra “Per lui parla la sua carriera”. Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, si esprime così su Beppe Marotta, nominato oggi amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro. “E’ una persona competente che si integrerà con un gruppo di persone che vuole fare il bene ...

Inter - Marotta : dal rapporto società-team al mercato - nerazzurri con un occhio al futuro : Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata in un periodo non semplice per l'Inter. Da oggi, Giuseppe Marotta è il nuovo Amministratore Delegato dell'Area Sport nerazzurra, un ruolo che il diretto Interessato ha definito "prestigioso e di responsabilità". Il neo dirigente Interista non ha bisogno di presentazioni: dopo l'ottima esperienza alla Sampdoria, il 1° giugno 2010 approda alla Juventus come direttore generale, conquistando trofei su ...

Inter - Marotta rassicura Spalletti : “ottimo allenatore - dobbiamo farlo lavorare tranquillamente” : Giuseppe Marotta, nuovo AD dell’Inter, ha parlato della posizione di Luciano Spalletti nell’attuale momento negativo che sta attraversando l’Inter Inizia ufficialmente l’avventura di Beppe Marotta come nuovo Amministratore Delegato dell’Inter. L’ex dirigente della Juventus, in uscita dalla sede del club nerazzurro, ha subito rilasciato le prime dichiarazioni importanti. Marotta ha parlato della posizione ...

Inter - Spalletti in bilico : potrebbe nascere la squadra di Conte e Marotta : In casa Inter si continua a parlare dell'eliminazione in Champions League, arrivata martedì sera dopo il pareggio arrivato in casa, al Meazza, contro il Psv Eindhoven per 1-1. Sul banco degli imputati il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, messo in discussione dopo gli ultimi risultati, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sette partite, contro il Frosinone. L'allenatore è finito al centro delle critiche soprattutto per alcuni cambi, ...

