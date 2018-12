Gabrielli | fatti Lazio-Eintracht non minano capacità difesa Roma

romadailynews

(Di venerdì 14 dicembre 2018)– “Che la Capitale sia strutturalmente e morfologicamente complessa, credo sia sotto gli occhi di tutti, ma non vorrei che le vicende di ieri possano in qualche modo minimamente porre dubbi sulla capacita’ della Capitale di essere. Poi l’imponderabile esiste e la sicurezza assoluta non puo’ essere garantita”.Lo ha detto il capo della polizia, Franco, rispondendo a chi gli chiedeva se quanto accaduto ieri aprima della partitaFrancoforte potesse mettere in discussione la sicurezza complessiva della Capitale, soprattutto in un periodo di allerta terrorismo.L'articolononproviene daDailyNews.