Estradizione per Cesare Battisti | tornerà a Roma in carcere | ma lui è latitante

Primo passo per l'Estradizione di Cesare Battisti : Il giudice della Corte suprema brasiliana Luis Fux ha firmato, per evitare "qualsiasi tentativo di fuga", la richiesta di arresto "a scopo di estradizione" dell'ex militante dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti. "Il potere giudiziario riconosce la correttezza del processo d’estradi

L'ex terrorista Battisti sparito da giorni in Brasile : il timore per l'Estradizione dopo la vittoria di Bolsonaro : Cesare Battisti è sparito da giorni a Cananeia, la cittadina del Brasile dove vive da aprile. È quanto riporta il quotidiano La Stampa, segnalando che "da lunedì scorso nessuno l'ha visto"."Chiedi di Battisti e tutti, in città, rispondono la stessa cosa: 'Era qui domenica, poi non l'ho visto più'", scrive il giornale torinese. Domenica è il giorno in cui il Brasile è andato al voto per il ...

Khashoggi - Turchia chiede Estradizione dei sospetti killer. Amnesty : “Milan e Juve boicottino supercoppa in Arabia Saudita” : Sale il pressing della Turchia sull‘Arabia Saudita per consegnare i responsabili dell’omicidio di Jamal Khashoggi. I magistrati di Istanbul hanno fatto inviare a Riad una richiesta di estradizione dei 18 sospetti arrestati nei giorni scorsi, tra cui secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan si trovano i killer del giornalista dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul. Il confronto è aperto tra le procure dei due Paesi, che ...

Brasile - Battisti trema per l'ascesa della destra. "Estradizione immediata" se vince Bolsonaro : Sul caso Battisti il leader conservatore ha sottolineato di voler mostrare 'al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Ancora prima, il 19 ...