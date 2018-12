Cibo | dai “microbi” soluzioni innovative per migliorare le catene alimentari

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018)produttività, qualità e sostenibilità delleutilizzando il “microbioma”, cioè il complesso delle comunità microbiche e del loro corredo genomico. È questo l’obiettivo del progetto europeo SIMBA, finanziato dal programma Horizon 2020, al quale partecipano l’ENEA e altri 22 partner tra aziende e istituti di ricerca europei, coordinati dal finlandese Natural Resources Institute (LUKE).SIMBA (Sustainable Innovation of MicroBiome Applications in Food System) punta a sfruttare i microorganismi dellemarine e terrestri per trasformare materie prime vegetali, come semi di colza, legumi e avena, in prodotticontenenti elementi benefici come vitamine, composti fenolici, acidi grassi e peptidi. Parallelamente saranno elaborati mangimi più sani per animali e si studierà la capacità del microbioma marino di favorire la coltivazione nei ...