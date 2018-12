Vittoria | danneggia auto e poi aggredisce le forze dell' ordine | arrestato 20enne gambiano

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) I carabinieria compagnia di, in provincia di Ragusa, hannoun uomo di origine gambiana, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali emento. L'uomo è stato accusato di aver frantumato i vetri di un'parcheggiata presso un'area commerciale, di avere picchiato il conducentevettura, un dipendente del supermercato adiacente ed infine di avere aggredito leintervenute a bloccarlo. I militari'Arma hanno fermato l'uomo intento a fuggire per le viea cittadina siciliana.La violenza inaudita Il reato contestato ad un africano di 20 anni incensurato, originario del Gambia, è avvenuto nella tarda serata di ieri, nei pressi del grande centro commerciale Conad, situato in contrada Forcone, una zonaa periferia del paese diin provincia di Ragusa. Il giovane extracomunitario, per motivi ancora da ...