Tumori | tra il 2009 e il 2015 spesi per previdenza 9 | 3 miliardi

Tumori : l'erba gatta entra in gioco per combatterli : l'erba gatta torna sotto la lente della scienza. Dopo gli studi che hanno permesso di scoprire l'origine del suo effetto inebriante - una sostanza chiamata nepetalattone , che manda in estasi i mici perché molto simile ai suoi feromoni - in ...

Tumori : immunoterapia del futuro tra big data e microbiota : Scoperta da Premio Nobel, l’immunoterapia anti-cancro si trova a fare i conti con due elementi relativamente nuovi: i big data e il microbiota. “Se l’immunoterapia non colpisce il singolo tumore, ma il sistema immunitario, dobbiamo riuscire a capire le strategie migliori, o le combinazioni, più adatte alle caratteristiche del paziente“, spiega Michele Maio, direttore del Centro di immunologia del Policlinico di Siena in ...

Carne e Tumori - esperto : la carne non è cancerogena ma attenzione a quella trattata - : Oggigiorno vi è la diffusa preoccupazione che il consumo di carne, soprattutto quella rossa, possa favorire l'insorgenza del cancro. Per far luce sulla situazione, Sputnik ha incontrato il dottor ...

SALUZZO/ L'importanza della ricerca contro i Tumori entra in classe al Bodoni : Riceviamo e pubblichiamo: "Gli studenti del terzo e quarto anno dei corsi Scientifico e Classico hanno preso parte, nella palestra del Liceo Bodoni, ad una conferenza sulL'importanza della ricerca nel ...

Tumori : la qualità di vita delle persone colpite è ancora trascurata : La qualità di vita delle persone colpite da tumore è ancora trascurata. I clinici affrontano raramente questo aspetto e pochi pazienti ne parlano con il medico. Non solo. Nel 47% degli studi la qualità di vita è esclusa dai criteri per valutare l’efficacia di un trattamento. Il risultato emerge da una revisione sistematica pubblicata su Annals of Oncology (che ha considerato 446 sperimentazioni su 11 riviste scientifiche internazionali tra il ...

Una ricerca condotta sui topi rivela la correlazione tra cellulari e Tumori : Una ricerca scientifica commissionata in USA dalla FDA (Food and Drugs Administration) e portata avanti dal National Toxicology Program, ha rivelato che le onde radio dei telefoni cellulari possono essere cancerogene. Tale affermazione, però, non leggi di più...

Scoperta nell’olio extravergine d’oliva italiano la sostanza che combatte e e previene i Tumori intestinali : “Risultato straordinario” : “I risultati strabilianti dello studio sostenuto dall’Airc e condotto dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari testimoniano come il consumo quotidiano di olio extravergine d’oliva italiano sia un toccasana per la vita di tutti noi: per questo abbiamo il dovere di tutelare sempre questo importantissimo prodotto”. È molto soddisfatto il Presidente di ITALIA OLIVICOLA, la prima organizzazione dell’olivicoltura italiana, ...

