Tre anni e 6 mesi a Raffaele Marra | ex braccio destro della sindaca Raggi

Roma - Raffaele Marra condannato a Tre anni e sei mesi : L'ex braccio destro di Virginia Raggi, Raffaele Marra, è stato condannato a tre anni e sei mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta in cui era imputato anche l'imprenditore Sergio Scarpellini, deceduto il 20 novembre scorso. Per l'ex capo del personale in Campidoglio la pm Barbara Zuin aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Secondo l'accusa l'ex finanziere avrebbe pagato un immobile venduto dal gruppo Scarpellini ...

Russiagate - Micheal Cohen condannato a Tre anni di carcere : L'ex avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, è stato condannato a tre anni di carcere da un giudice federale di Manhattan con l'accusa di violazioni delle regole sui fondi della campagna elettorale, evasione fiscale e per avere mentito al Congresso. Lo riportano i media locali. Le violazioni delle regole sui fondi della campagna elettorale riguardano, fra l'altro il pagamento di 130mila dollari alla ex pornostar Stormy Daniels ...

Russiagate : l'ex avvocato di Trump condannato a Tre anni di carcere : «Peanuts». Noccioline. Così Donald Trump ha definito le sempre più gravi rivelazioni sugli scandali attorno alla sua presidenza che dovrebbero intensificarsi in queste ore di appuntamenti legali ...

Giannini : bene smantellamento baracche Ponte Valli dopo nosTre denunce : Roma – “Prendiamo atto dello sgombero avvenuto questa mattina presso l’area sottostante il Ponte delle Valli. Evidentemente, dopo la nostra denuncia di qualche giorno fa a seguito di un sopralluogo effettuato insieme al coordinatore municipale Cristiano Bonelli e al consigliere del III municipio Mario Astolfi (Lega), questa amministrazione ha ritenuto utile dare delle risposte concrete ai cittadini di quel ...

Ambiente - Xylella : “OlTre 1 - 2 miliardi di danni alle piante” : Sono saliti a 1,2 miliardi i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa che ha colpito 8000 ettari e 770.000 piante di ulivo in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’individuazione per la prima volta su 41 piante diverse all’ulivo, nel comune di Monte Argentario, di un focolaio di Xylella fastidiosa che appartiene alla sottospecie ...

La condizioni delle donne in Arabia Saudita a Tre anni dal primo voto : Per dire magari che si può entrare negli stadi e godersi concerti e spettacoli prima proibiti, ma che l 'obbligo in pubblico della tunica dell'abaya , oltre al velo, , al contrario delle promesse di ...

Tre ragazzi si rifugiano di notte in ospedale ad Alba : danni al reparto di Oncologia : Riceviamo dai carabinieri di Alba , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri della compagnia di Alba hanno deferito tre ragazzi, un diciottenne e due minorenni, per il danneggiamento di alcuni armadietti,...

Perde l’anello di matrimonio nel water e l’idraulico lo ritrova in un tombino a cento metri da casa sua - dopo Tre anni : Perde l’anello di matrimonio nel water e lo ritrova dopo 3 anni in un tombino. Il “miracolo di Natale” è avvenuto ad Atlantic City, nel New Jersey. La signora Paula, 60 anni, aveva perso ogni speranza. Nel 2015 mentre stava pulendo il wc si è improvvisamente ritrovata senza quel prezioso anello, regalatole dal marito, simbolo di un amore durato 20 anni. “Mi stava un po’ largo”, ha spiegato ai giornali del New Jersey la donna che per molti mesi ...

Madre di Tre figli uccisa da una malattia a 46 anni : “Fate suonare questi brani al mio funerale” : Elisabetta Campilia, originaria di Pollenza, era una dipendente della casa di riposo di Urbisaglia. La malattia l’ha debilitata nel corpo ma mai nello spirito al punto da dare disposizioni ai tre figli, Riccardo, Lorenzo, Elena e al marito Giorgio anche su come organizzare il suo funerale, scegliendo persino le canzoni in chiesa.Continua a leggere

Specializzazione sostegno - precari : no preselettiva con servizio olTre 3 anni : Nella scienza educativa, il concetto di continuità educativo-didattica, fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell'individuo da realizzarsi 'senza macroscopici salti o incidenti': ogni ...