Reddito di cittadinanza aperto anche ai residenti in Italia da almeno 10 anni

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Del cosiddettodisi parla ormai in tutte le trasmissioni televisive, giornali, notiziari nazionali e locali. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questo provvedimento, presente nella nuova Legge di Bilancio, il suo cavallo di battaglia. Si è detto molto sulla copertura finanziaria, a chi spetta, quali sono i requisiti e soprattutto quando e come entrerà in vigore. Ricapitoliamo come dovrebbe o potrebbe funzionare in base alle informazioni al momento disponibili, ricordando che il suo funzionamento dettagliato dovrà essere regolato da uno specifico decreto attuativo, successivo all'approvazione della manovra finanziaria.Il provvedimento è stato inserito nel Def nel settembre scorso e ha scatenato una miriade di polemiche tra le varie forze politiche. Il nodo principale da sciogliere è la copertura finanziaria. I pentastellati, promotori di questa novità ...