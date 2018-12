Portogruaro | timbrava il cartellino e andava ​a casa | il giudice gli dà ragione

Portogruaro - timbrava il cartellino e andava a casa - il giudice di Appello gli dà ragione : Una vicenda giudiziaria che si trascina da 12 lunghissimi anni è salita alla ribalta della cronaca per via di una sentenza della Corte d' Appello destinata sicuramente a far discutere. Protagonista dell'annosa vicenda giudiziaria è il signor Ruggero Orlando, pubblico impiegato alle ...

