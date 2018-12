Padova | a 43 anni va in ospedale per dei controlli e muore | famiglia chiede autopsia

Padova - violenza sessuale sulla nipote di 10 anni : zio condannato a sette anni e sei mesi : I fatti risalgono agli anni tra il 2013 e il 2014 e sarebbero avvenuti in un paese della provincia di Padova. Ora l'uomo, un quarantenne di origini romene a processo per violenza sessuale, è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. La nipote aveva parlato con la mamma, ma lei a quanto pare non aveva dato peso alle sue parole.Continua a leggere

Padova - arresto cardiaco a 15 anni mentre va allo stadio : salvata dal medico dei rugbisti : Un arresto cardiaco ha rischiato di uccidere una quindicenne di Este, che si è sentita male mentre stava andando a vedere una partita di rugby a Padova. Alla richiesta di aiuto lanciata da alcuni passanti ha risposto il medico presente in campo, che si è precipitato sul marciapiede riuscendo a rianimare l’adolescente.Continua a leggere

Padova - Carlotta esce per andare a scuola e scompare a 13 anni : Ore d’ansia a Vigonza, nella provincia di Padova, per la scomparsa di una ragazza di 13 anni. Carlotta mercoledì mattina è uscita di casa per andare a scuola, un istituto superiore di Mirano, ma lì non è mai arrivata. La famiglia ha lanciato un appello e sporto denuncia ai carabinieri. L’adolescente non ha con sé il cellulare.Continua a leggere

Padova : per anni ha subito le violenze del fratello : 'Mi diceva che era un gioco' : Un accordo tra il pm Roberto Piccione e l’avvocato della difesa Pietro Caporello ha evitato che la vittima rivivesse in aula il dolore di anni ed anni di abusi. Così sono stati acquisiti dalla giuria i verbali con le testimonianze, rilasciate in passato ai carabinieri, di una 22enne di Padova, la cui adolescenza è stata segnata per sempre dalla perversione del fratello maggiore. Infatti lunedì scorso, nel corso del processo in cui l’uomo, oggi ...

Padova - 22enne violentata per 10 anni dal fratello : “Mi diceva che era un gioco” : Una ragazza di Padova, oggi 22enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata abusata dal fratello maggiore per 10 anni. Ora l'uomo è a processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale per rispondere dei reati di incesto e violenza sessuale. "I miei genitori non si sono accorti di nulla. Ho capito cosa mi era accaduto quando ho visto che stavo perdendo sangue".Continua a leggere

Padova - muore a 24 anni in Psichiatria per un “mix letale di farmaci” : indagati due medici : Nicola Sansonne, ventiquattrenne di Grantorto, nel Padovano, era stato ricoverato nel gennaio del 2015 nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Cittadella per una crisi depressiva. Ora la Procura di Padova ha chiuso le indagini per omicidio colposo: indagati due medici che avevano un cura il giovane.Continua a leggere

Madre tossicodipendente "rapisce" il figlio di due anni ricoverato in ospedale a Padova : a donna temeva l'intervento dei servizi sociali. In corso le ricerche da conoscenti e parenti della donna.

Padova - Terra dei Fuochi : “fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Padova - dramma in strada : Roberto travolto in bici muore a 16 anni : Il ragazzino travolto da un'auto guidata da un 32enne che si è accorto solo all'ultimo della sua presenza. In strada infatti era buio e quando l'uomo al volante ha cercato di frenare era ormai troppo tardi e non è riuscito ad evitare l’impatto che si è rivelato fatale per l'adolescente: ora è indagato per omicidio stradale.Continua a leggere

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Padova - muore a 14 anni stroncata da una tremenda malattia : Una vera e propria tragedia è avvenuta nella comunita' di Albignasego. Una ragazzina di appena quattordici anni, Elisabetta Bazo, ha perso la vita a causa di una brutta malattia che non le ha lasciato scampo, dopo una battaglia durata diversi anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, la quattordicenne ha lottato per tre anni contro un'angiosarcoma che alla fine le ha stroncato la sua giovane vita. Padova, muore a causa di un ...

Matteo Salvini si emoziona per il tema di un bambino di 9 anni di Padova : Sei il mio idolo. Saggio - simpatico - gentile : Matteo Salvini si è detto emozionato per il tema di un bambino Padovano di 9 anni. Tancredi, questo il nome del bambino, ha toccato il cuore del vicepremier con un tema in cui lo descrive come "il suo idolo" e raccontando la grande emozione provata per averlo incontrato.--"Un giorno ho incontrato la persona che ho sempre voluto incontrare. Il mio idolo. Davanti a me c'era Salvini. Era un uomo Saggio, simpatico e gentile", dice il bimbo nel tema. ...

Padova - un tumore al cervello se la porta via a otto anni : Quella che si è consumata nelle scorse ore è una vera e propria tragedia [VIDEO]nella quale la vittima, ancora una volta, è una piccola bambina innocente. A soli otto anni, infatti, la piccola Aurora Nordio ha perso la vita dopo una lunga battaglia durata tre anni contro un tumore al cervello che l'ha colpita quando aveva appena cinque anni. Secondo quanto riferisce, tra gli altri, il sito Fanpage.it, è stata vittima di un neuroblastoma e si è ...

Citroën Méhari : 50 anni a Padova - con due auto e due libri speciali : Ad auto e Moto d’Epoca di Padova, sullo stand curato dal Centro Documentazione Storica Citroën, sono esposti due modelli di Méhari per celebrare i suoi 50 anni: una verde Tibesti e una arancio Kirghiz. La prima è targata NA K14314 ed è la vettura appartenuta a Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra a […] L'articolo Citroën Méhari: 50 anni a Padova, con due auto e due libri speciali sembra essere il primo su ...