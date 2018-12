Metabolismo | come accelerarlo dopo i 40 anni

dilei

: +come hai fatto a dimagrire così tanto? Hai problemi di metabolismo?” io:“no” lei:“eh, e allora come hai fatto?” io… - pensierounanime : +come hai fatto a dimagrire così tanto? Hai problemi di metabolismo?” io:“no” lei:“eh, e allora come hai fatto?” io… - goodarry : come fai ad essere così magra? Ti tieni in forma con palestra o alto? — Seee in questo periodo è già tanto se mi al… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)i 40il corpo subisce un drastico cambiamento, causato non solo da un drastico calo nella produzione degli ormoni, ma anche in un rallentamento delSuperati i fatidici “anta”, l’organismo fa più fatica a bruciare i grassi, si ingrassa molto più facilmente e non si riescono a smaltire i chili di troppo. Cosa fare? La soluzione è risvegliare ilcon pochi semplici passi che vi consentiranno di tornare in forma anche superati i 40senza combattere più con la bilancia.Per prima cosa ricordatevi che per accelerare ilè fondamentale non saltare mai i pasti e mangiare spesso. Sembra un controsenso, ma se rinunciate agli spuntini, alla colazione oppure al pranzo, non solo non dimagrirete, ma ingrasserete più in fretta. In questo modo infatti ilsi “impigrisce” favorendo l’accumulo di adipe, ...