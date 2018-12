Maurizio De Giovanni «Racconto l' amore che diventa gelosia | ossessione Odio »

Dopo I Bastardi di Pizzofalcone un nuovo progetto per Alessandro Gassmann - Massimiliano Gallo e Maurizio De Giovanni : I Bastardi di Pizzofalcone è appena stata rinnovata per una terza stagione da Rai1 e in attesa di capire chi uscirà indenne dalla spaventosa esplosione che ha chiuso la seconda, i suoi protagonisti si preparano a lavorare a nuovi progetti. Massimiliano Gallo, che nel poliziesco ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni interpreta il commissario Palma, sarà presto il protagonista della nuova fiction di Rai1 Le Avventure Di Imma, composta da ...

‘Vuoto’ - il giallo novembrino di Maurizio De Giovanni : Appartiene alla natura dell’uomo e per questo, più o meno, prima o dopo, si presenta nell’esistenza di tutti. Convivere con la sensazione causata da esso, non sempre è agevole. Ognuno, poi, reagisce in maniera differente; ecco allora la corsa frenetica verso l’attività lavorativa; l’esercizio sportivo; la ricerca del potere e della ricchezza; perfino – ma queste reazioni dovrebbero riguardare i meno responsabili – gli affari rischiosi, l’azzardo ...

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3 - Maurizio De Giovanni annuncia sorprese : chi tornerà nel cast? : Dopo il finale aperto, l'annuncio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 era più che prevedibile. La fiction Rai ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano settimana dopo settimana: con i suoi oltre 5 milioni di spettatori a puntata, la seconda stagione è il programma leader della prima serata. Tutto ancora tace sui nuovi episodi, ma Maurizio De Giovanni ha annunciato piccole novità. Recentemente, l'autore della saga letteraria da cui la ...

I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Maurizio De Giovanni annuncia : 'Le sorprese non mancheranno' - IlSussidiario.net : I Bastardi di Pizzofalcone 3, Maurizio De Giovanni annuncia: 'Le sorprese non mancheranno', quando si tornerà sul set e quando andrà in onda?

Sabato al Reggio Film Festival arrivano Maurizio De Giovanni e Diego De Silva : Sabato 17 novembre l'edizione numero diciassette del Reggio Film Festival prosegue con incontri con l'autore, proiezioni, spettacoli e conversazioni con autorevoli esponenti del mondo del cinema. La giornata inizierà alle ore 15 Cinema Rosebud con Il cinema e il "doppio", lezione a cura di Mauro Gervasini: «Il tema del ...

Gli ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 stravincono sul GF Vip - Maurizio De Giovanni parla della terza stagione : Gli ottimi ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono in bellezza il secondo capitolo della serie di Rai1. Nella serata di lunedì 12 novembre, la sesta e ultima puntata ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Numeri record che stravincono nuovamente sulla concorrenza di Canale5 col Grande Fratello Vip (che ha registrato 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share). Al termine della seconda stagione, che si è conclusa ...