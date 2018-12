Il professore di Biella è tra i 50 migliori insegnanti del mondo

agi

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Giuseppe Paschetto,di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di primo grado A. Garbaccio di Mosso, (BI), è tra i 50 finalisti selezionati fra decine di migliaia di candidature da 179 paesi per il Global Teacher Prize 2019 della Varkey Foundation (globalteacherprize.org).Il vincitore sarà annunciato al Global Education and Skills Forum di Dubai, domenica 24 marzo 2019. Giunto alla quinta edizione, questo premio da 1 milione di dollari è il più importante del settore. Glifinalisti del Global Teacher Prize 2019, provenienti da 39 paesi, sono stati selezionati tra oltre 10.000 candidature e domande da 179 paesi e tra decine di migliaia di candidature per i 33 Teacher Prize nazionali che sono stati creati ...