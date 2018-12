Il fallimento Champions agita fantasmi su Spalletti Marotta c' è | poi Conte?

ilgiornale

: Allegri e l’ossessione Champio - Dalla_SerieA : Allegri e l’ossessione Champio - stesciolti : 5 partite 1 cartellino rosso 1 gol (tra l’altro inutile, in una partita persa) Che si sia rosicato per #Ronaldo all… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Il giorno dopo è ancora peggio. La rabbia è scemata mentre la consapevolezza aumenta. E racconta che è stata un'occasione d'oro gettata al vento, una di quelle che capitano di rado. L'Inter poteva e doveva vincere contro il Psv Eindhoven. La qualificazione agli ottavi diera lì, a portata di mano e adesso il rimpianto è enorme. Bastava poco, pochissimo e allora adesso si deve aprire una nuova fase a tinte nerazzurre, con inevitabili processi e restaurazioni.Sul banco degli imputati c'è posto per tutti, dalla squadra all'allenatore. I giocatori infatti hanno dimostrato di avere pochissima personalità per poter gestire una situazione importante ma non particolarmente complicata. Nei momenti chiave è mancato un leader, quel giocatore in grado di prendere in mano la squadra e trascinare i compagni. E qui si è potuta constatare l'inutilità, almeno finora, dell'operazione ...