Dal 14 al 16 dicembre arriva Turruni | il Festival del Torrone di Caltanissetta

Google Pay : Dal 18 dicembre supporterà PostePay Evolution : Anno dopo anno cresce il numero di consumatori, anche in Italia, che si affida a smartphone e sistemi di pagamento elettronici per gestire i propri soldi. Che si tratti di effettuare pagamenti online o pagare in un negozio attraverso lo smartphone, la fiducia riposta in questi servizi digitali continua ad aumentare, come dimostrano le molteplici alternative a disposizione dei consumatori. Tra queste abbiamo già parlato di Google Pay, il digital ...

I brand 3 del Samsung Galaxy S9 Plus con XXS2BRJ6 Dal 13 dicembre : Recupera terreno il Samsung Galaxy S9 Plus brand 3 Italia, per un po' di tempo rimasto fuori dai giochi. Il pacchetto di riferimento per l'occasione corrisponde alla sigla 'G965FXXS2BRJ6', con CSC G965FXXS2BRJ6, CHANGELIST 14479316, date build del 29 ottobre e patch di sicurezza del 1 novembre. Chi di voi volesse iniziare ad effettuarne il download, potrà farlo atterrando su questa pagina (trattasi del datebase di 'live.Samsung-updates.com', cui ...

Il Segreto trame Dal 17 al 21 dicembre : Julieta disperata per la morte di Saul : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto che ci svelano cosa accadrà nelle nuove puntate in onda dal 17 al 21 dicembre 2018. Nella settimana che precede il Natale, vedremo che Adela continuerà a ricevere dei messaggi anonimi, mentre verrà trovato il cadavere di Jesus, il cognato di Isaac. Gli spoiler ci svelano inoltre che Julieta cercherà invano l'amato Saul e si farà convincere da Prudencio che i colpevoli della ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 13 al 19 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre : 'Lontano da qui', di Sara Colangelo Durata: 96 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Una Vita - spoiler Dal 17 al 21 dicembre : Blanca accetta di sposare Samuel - Adela scompare : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita che ci svelano quanto succederà negli episodi in onda nella settimana che va da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre 2018. La telenovela ideata da Aurora Guerra ci riserva come di consueto molti colpi di scena ed infatti vedremo che Blanca sarà sempre più vicina a Samuel, preoccupato per le condizioni di salute del padre. La giovane come vedremo, accetterà di sposare il ...

XMas Factory - Dal 14 al 27 dicembre alla villa Bellini di Catania : creative market - food e grandi Chef : Quattordici giorni ricchi di divertimento, buon cibo, musica, creatività e voglia di trascorrere un Natale nel cuore di Catania. La villa

Giusto in tempo gli sticker WhatsApp di Natale : come scaricarli su iPhone e Android Dal 13 dicembre : Possiamo di certo definire più che prevedibili gli sticker WhatsApp dedicati al Natale: dal loro primo rilascio di fine ottobre, i pacchetti di adesivi presenti nell'applicazione di messaggistica non avevano mai incluso soluzioni a tema festa o ricorrenze speciali. L'avvicinarsi del giorno 25 dicembre, ha tuttavia spinto gli sviluppatori ad autorizzare il roll-out di contenuti pensati ad hoc per l'imminente Christmas Time. come procedere ...

X Factor 12 - la finale del 13 dicembre 2018 in diretta Dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 13 dicembre 2018prosegui la letturaX Factor 12, la finale del 13 dicembre 2018 in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 13 dicembre 2018 08:00.

Anticipazioni 'Tempesta D'amore' Dal 16 al 22 dicembre : Romy ama ancora Paul : Nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite ed amate dal pubblico della televisione italiana, ovvero 'Tempesta D'amore'. La nota soap tedesca, infatti, viene trasmessa sulle reti Mediaset da più di dieci anni, ma ancora oggi continua ad essere un appuntamento fisso per migliaia di telespettatori che, ogni giorno, la seguono su Rete 4 dalle 19.50 alle 20.30. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento agli episodi ...

Milano. Dal 19 dicembre La Madonna col bambino di Carlo Francesco Nuvolone : Il Municipio 7, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, invita tutti i cittadini a visitare l’esposizione

Oroscopo dell'amore e affinità di coppia del 14 dicembre : Pesci baciati Dalla Luna : Eccoci con un altro appuntamento con l'Oroscopo dell'amore per la giornata di giovedì 14 dicembre. Come va l'affinità di coppia per i segni dello Zodiaco? La Luna è entrata nei Pesci e illumina con la sua luce meditativa tutti gli affetti. Se da un lato la sfera emotiva è influenzata dalla sensibilità, si riscontra in ciascun segno zodiacale una predisposizione a porsi degli interrogativi sulla propria storia d'amore. Rivelare i propri ...

Una Vita - spoiler del 13 dicembre : Jaimie si salva Dal tentato omicidio - Ursula furiosa : Tornano le anticipazioni di Una Vita che ci svelano cosa succederà nella puntata del 13 dicembre, in onda come di consueto a partire dalle 14,10 su canale 5. Nel nuovo episodio vedremo che, dopo il fallimento del piano di Ursula di uccidere il marito Jaimie, la Dark Lady se la prenderà con Castora, mentre Antonito rischia di nuovo di mettersi nei guai, a causa delle polizze funebri. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la puntata della soap ...

Masterchef All Stars Italia Dal 20 dicembre su Sky Uno : ecco le vecchie glorie in gara nella prima edizione : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di Masterchef All Stars Italia che dal 20 dicembre prossimo andrà in onda nel prime time di Sky Uno prendendo il posto di X Factor. La prima edizione speciale del cooking show dei record metterà ai fornelli 16 fra i più talentuosi ex concorrenti. In giuria Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo mentre nelle varie puntate si alterneranno in giuria anche Joe Bastianich, Antonia Klugmann, ...

Tiro con l’arco – Il Roma Archery Trophy a Roma Dal 14 al 16 dicembre : Il Roma Archery Trophy – Indoor World Series a Fiera di Roma dal 14 al 16 dicembre 2018 Il Roma Archery Trophy è pronto per l’esordio. L’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco, il nuovo circuito a tappe di coppa del mondo al chiuso istituito da World Archery approda in Italia dopo le tappe di Strassen (Lux) e Macao (Chn). La competizione approda nella Capitale e vedrà oltre 600 arcieri ...