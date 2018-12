Casting per una serie TV prodotta da Cattleya e per un cortometraggio

Casting per una serie TV SKY con Patrick Dempsey e per un video musicale di An To : Sono tuttora in corso le selezioni alla ricerca di comparse per la serie televisiva dal titolo Diavoli e che andrà in onda su canali di Sky. Nel cast, tra gli altri, Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Si cercano, inoltre, figure varie per un video musicale del cantautore An To. Diavoli Per la serie televisiva che andrà in onda sui canali Sky dal titolo Diavoli, tratta dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera, si cercano tuttora numerose ...

Nuovi Casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma : come partecipare : Continuano a pieno ritmo i casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma: la Capitale è una delle città in cui è ambientata la nuova serie Sky, la cui trama si svolge tra l'Italia e Londra nell'ambito dell'alta finanza. Le riprese della serie ispirata al Romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Borghi sullo stesso set, e sono ...

Casting per un film della Ombre Rosse Production e due spettacoli teatrali : Selezioni in corso per la ricerca di comparse, figuranti e attrici e/o ballerine per un nuovo film prodotto da Ombre Rosse Production e che verrà girato in Alto Adige. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di ballerine per due spettacoli teatrali di varietà prodotti da S.M.Art e che andranno in scena a Roma . Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo interessante film, prodotto da Ombre Rosse Production, si selezionano comparse, ...

Casting per 'Yo Yoga' - in onda sul canale 623 di Sky - e per un importante spettacolo : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di figure varie, nello specifico bambini/e e maestri/e di yoga (tutti con buone capacità recitative), per l'interessante programma televisivo dal titolo Yo Yoga, in onda su DeA Junior, canale 623 della piattaforma Sky. I Casting si terranno a Bologna. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per un importante spettacolo, di livello internazionale, dal titolo La Fura Dels Baus, che verrà poi ...

Casting di Lele Mora per la web TV 'On Top Ten' e di 'Zappalà Danza' per danzatori : Casting aperti alla ricerca di nuovi talenti televisivi e esperti di social, a cura di Lele Mora e del direttore della web TV On Top Ten. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di danzatori e danzatrici per la 'Compagnia Zappalà Danza' per la realizzazione di uno spettacolo di elevata importanza. Lele Mora e On Top Ten Lele Mora è alla ricerca di nuovi talenti televisivi e di esperti di social network e nei prossimi giorni sarà a ...

Casting per la nuova edizione di 'Ciao Darwin' e per uno spettacolo teatrale : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di numerosi concorrenti per la nuova edizione, che partirà il prossimo anno, del noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Le prossime selezioni si terranno a Verona, Torino, Roma, Bologna, Palermo, ma il relativo calendario viene comunque continuamente aggiornato, con nuove date e luoghi. Sono, inoltre, in corso i Casting per la ricerca di ...

Casting per un cortometraggio della Dead Poets Production e una commedia teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un cortometraggio prodotto da Dead Poets Production. Le riprese verranno poi effettuate a Milano e dintorni nei primi mesi del prossimo anno. Sono inoltre aperti i Casting della 'Compagnia teatrale Sogni di Scena' per la ricerca di attori e attrici per una interessante commedia che verrà poi messa in scena al Teatro San Genesio di Roma nella seconda metà del mese di ...

Casting per un film diretto da Giuseppe Ferlito e per uno spettacolo teatrale : Selezioni in corso per la ricerca di attori e attrici per un film dal titolo Re Minore, di produzione indipendente e diretto dal regista Giuseppe Ferlito. Nel cast sono presenti importanti attori e le riprese verranno effettuate in Sicilia. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per un interessante spettacolo teatrale, dal titolo Kirikù un eroe piccolo piccolo, che verrà poi messo in scena al Teatro Vascello di Roma da parte della compagnia Nomen ...

Casting - video per un noto brand e per il film 'Conspiracy Code' : Casting attualmente aperti per la ricerca di un attore/presentatore per realizzare un interessante video, da girarsi a Padova, per un noto brand. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di comparse, figuranti e attori, di ogni età, per la realizzazione del film dal titolo Conspiracy Code, diretto da Mario Cosentino e Dario Cioni. Le riprese in questione verranno poi effettuate nel Lazio. Un video di un noto brand Per la realizzazione ...

Casting per una promo televisiva e per la TheatrEvents : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di una promo televisiva per il lancio di un nuovo elettrodomestico. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre aperte anche le selezioni di attori e attrici per la compagnia teatrale TheatrEvents di Bergamo, in relazione all'intera stagione 2018/19, innanzitutto per spettacoli teatrali ma anche per vari eventi. Una promo televisiva Per ...

Casting per un film prodotto da Ekstasis Production LLC e per uno spot pubblicitario : Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un importante film di produzione internazionale le cui riprese verranno poi effettuate in Sicilia. A tale proposito Ekstasis Production LLC cerca attori e attrici per la copertura di ruoli principali e secondari. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di una truccatrice per la realizzazione di uno spot pubblicitario, a cura di Emotional View, per promuovere un ristorante di cucina ...

Francesco Monte : dolci parole per Teresanna e retroscena Casting UeD : Francesco Monte, tempo di confessioni al Grande Fratello Vip: le dolci parole per Teresanna Pugliese, il ‘tempo che fu’ a Uomini e Donne e il retroscena del casting Tempo di pensieri, riflessioni e ricordi al Grande Fratello Vip. Il reality sta volgendo al termine e i ‘superstiti’ colgono le ultime occasioni per confidarsi e lasciarsi […] L'articolo Francesco Monte: dolci parole per Teresanna e retroscena casting ...

Casting per un video di Fremantle Media e spettacoli per Ravenna Festival : Sono aperti i Casting per la ricerca di varie figure per la realizzazione di un video promozionale di Fremantle Media. La nota casa di produzione cerca a tale proposito ragazzi, ragazze, uomini e donne. Le riprese verranno poi effettuate a Milano. Sono inoltre aperte le selezioni per la presentazione di progetti di spettacoli da parte di giovani artisti in occasione della prossima edizione di Ravenna Festival, in relazione alla valorizzazione ...

Casting per il film 'Semina il vento' e per un tour legato alla Mercedes : Casting attualmente ancora aperti per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Danilo Caputo, dal titolo Semina il vento e prodotto da Okta film e JBA Production. Si cercano tuttora gli interpreti per importanti ruoli. Sono inoltre aperte le selezioni per Find me, il contest di Mercedes Benz Dag Auto, alla ricerca di attori, attrici, influencer, presentatori, presentatrici per un tour che si svolgerà nei prossimi mesi in Irpinia, dove ...