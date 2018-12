Anastasio | età | altezza | peso | fidanzata del cantante di X-Factor

X Factor - Anastasio strega pubblico e giudici col suo inedito “La fine del mondo” : standing ovation per il rapper napoletano : Successo di pubblico e sui social per Anastasio , il rapper napoletano , che ha portato a X Factor , in onda ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno, il suo inedito La fine del mondo (già ascoltato, seppur in una versione più “grezza”, ai provini). La quinta puntata live, dedicata agli inediti dei concorrenti, è stata vista da 1.195.176 spettatori medi, con 2.219.416 spettatori unici, con uno share del 4,9% e un picco del 6,6%, alle 23.35, ...

X Factor - Anastasio reinterpreta i Pink Floyd e fa impazzire Mara Maionchi. La reazione è imperdibile : L’esibizione di Anastasio, che durante il quarto live di X Factor (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno) ha reinterpretato in chiave rap il capolavoro dei Pink Floyd Another brick in the wall, ha mandato letteralmente in estasi Mara Maionchi. “Che musica!” ha urlato con entusiasmo incontenibile Immagini concesse da Sky L'articolo X Factor, Anastasio reinterpreta i Pink Floyd e fa impazzire Mara Maionchi. La reazione è ...