VIDEO Elisa Iorio | ginnastica artistica | l’azzurrina si scatena alle parallele in

VIDEO Elisa Iorio - ginnastica artistica : “Una bella stagione - nel 2019 voglio crescere. Mi sono innamorata guardando la Comaneci” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Elisa Iorio, 15enne emiliana che si sta esprimendo su ottimi livelli: protagonista agli Europei juniores dove l’Italia ha vinto l’oro a squadra, Campionessa Assoluta nel 2017. Abbiamo intervistato uno dei nostri grandi ...

Elisabetta Canalis e il primo VIDEO della figlia Skyler - la bimba che parla italiano con l'accento inglese intenerisce il web : Elisabetta Canalis e il primo tenero video della figlia Skyler Eva in cui si sente la sua vocina. L'ex velina ha postato su Instagram un filmato della figlioletta, nata dall'amore con il...

MATTEO SALVINI ED ELISA ISOARDI SI SONO LASCIATI/ VIDEO - Il Ministro : 'Lasciate in pace Elisa - non rompete' - IlSussidiario.net : MATTEO SALVINI ed Elisa ISOARDI SONO tornati insieme? Il Ministro, intervistato da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, smentisce: 'SONO single'

L'amica geniale - Elisa Del Genio (Elena bambina) e Ludovica Nasti (Lila bambina) a Blogo (VIDEO) : L'intervista ad Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, le giovanissime che in L'amica geniale, la serie tv tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, interpretano, rispettivamente, Elena e Lila bambine.prosegui la letturaL'amica geniale, Elisa Del Genio (Elena bambina) e Ludovica Nasti (Lila bambina) a Blogo (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 26 novembre 2018 15:04.

Le protagoniste de L’Amica Geniale Elisa Del Genio e Ludovica Nasti scelte tra 9000 bambine (VIDEO) : Alla vigilia del debutto su Rai1 martedì 27 novembre, le protagoniste de L'Amica Geniale Elisa Del Genio e Ludovica Nasti hanno fatto il loro esordio in prima serata dal vivo a Che Tempo Che Fa, domenica 25 novembre, accompagnate dal regista della serie Saverio Costanzo. Già spigliatissime di fronte alla telecamera dopo aver recitato per mesi nella produzione internazionale di Rai Fiction ed HBO venduta in ben 56 paesi ancor prima del ...

L’intervista di Elisa a Verissimo : “Amici è stata una delle esperienze più belle della mia vita” (VIDEO) : Per la prima volta oggi 24 novembre abbiamo visto Elisa a Verissimo, ospite del programma condotto da Silvia Toffanin per parlare della sua vita e della sua musica. Nella sua grande carriera ha ottenuto ventitré dischi di platino, un disco di diamante e sei dischi d’oro che corrispondono a milioni di copie vendute. Nata a Trieste e cresciuta a Monfalcone, Elisa ha scritto la sua prima canzone a 11 anni, mentre a 13 anni ha iniziato ad ...

VIDEO| Elisa a Verissimo : "Ho imparato a dire ti voglio bene grazie ai miei figli" : Ospite nella puntata andata in onda sabato 24 ottobre, Elisa si è raccontata come cantante ma, prima ancora, come figlia e...

Spoiler Uomini e Donne 22 novembre : Luigi fa spegnere le telecamere con Elisabetta - VIDEO : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e Donne di Maria De Filippi e puntuali come ogni settimana arrivano gli appuntamenti con il trono classico. Domani, giovedì 22 novembre, verrà trasmessa la prima delle due puntate di questa settimana dedicate ai cinque tronisti in carica, tra cui le new entry Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Cosa succederà in questo nuovo appuntamento? Possiamo svelarvi che Lorenzo e Luigi saranno entrambi ...

Scaletta e VIDEO del concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in attesa del tour nei teatri : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano apre la seconda edizione della Music Week, quella per la quale è già stato annunciato un programma ricco di eventi e una chiusura dedicata al primo anno di Billboard Italia. Un concerto intenso nel quale Elisa ha fatto emergere la sua pasta artistica, quello al Teatro Dal Verme, nel quale non sono mancati i brani che ha voluto inserire nell'ultimo album Diari aperti e nel quale ha duettato ...

Ivana Spagna a Tale e Quale Show - lo scherzo di Carlo Conti e l’imitazione di Elisa (VIDEO) : La terza puntata del super torneo dei campioni di Tale e Quale Show è stata vinta da Alessandra Drusian con l’imitazione di Antonella Ruggiero. La cantante dei Jalisse ha sorpreso la giuria e il pubblico in studio, guadagnando così il primo posto in classifica della serata. Secondo in classifica Giovanni Vernia nei panni di Jim Carrey e terzo Antonio Mezzancella con l’interpretazione di Mika. Ospite speciale della puntata Antonella Clerici, ...

“Oggi un anno senza di te” : il VIDEO di Elisabetta Canalis commuove i fan : Anche se non si direbbe, Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni e per l’occasione si è confidata sulle pagine del settimanale Oggi. Un’intervista a 360 gradi in cui la ex Velina di Striscia, che per amore si è trasferita a Los Angeles, dove vive con il marito e la figlia, ha toccato vari argomenti. “Io mi sento 27-30 anni e invece sul calendario il tempo passa. Spero di crescere entro i 60. Anche perché sono già alla mia terza vita: la ...

VIDEO di Elisa a Che Tempo Che Fa in Se piovesse il tuo nome : “Calcutta mi ha regalato un amore tormentato” : Domenica 11 novembre l'esibizione di Elisa a Che Tempo Che Fa in Se piovesse il tuo nome ha rappresentato il debutto televisivo del brano che da settimane è tra i più trasmessi in radio in Italia. Introdotta da una clip che ha riproposto al pubblico i suoi grandi successi, dalle prime hit in inglese al successo al Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a Nord Est) fino alle ultime produzioni, la cantante di Monfalcone ha presentato per la ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (VIDEO) : Doppietta tv per Matteo Salvini, al centro del gossip, in questi giorni, per la fine della sua triennale relazione con Elisa Isoardi. Oltre ai temi legati alla strettissima attualità politica, il vicepremier, ospite ieri, di 'Pomeriggio 5', ha risposto alle domande della padrona di casa, Barbara D'Urso, che riguardano la sua vita privata:prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) pubblicato su ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini fine di un amore : le loro parole sui social | VIDEO : fine di un amore annunciato sui social e dalle pagine del settimanale Chi. Elisa Isoardi e Mattero Salvini si sono lasciati e hanno motivato le loro ragioni sui social. Elisa Esoardi dice addio a Matteo Salvini con un messaggio Instagram La Conduttrice della Prova del Cuoco ha postato sui social un selfie suo e di Matteo Salvini, vice Premier e Ministro dell’Interno motivando la sua scelta con queste parole: Non è quello che ci siamo dati a ...