Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17 | 30

Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA PROSEGUENDO IL Traffico INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA IN USCITA DALLA CITTÀ VERSO IL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA SALARIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI A CASTEL GIBILEO DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA SALARIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI A CASTEL GIBILEO DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. RESTANO INCOLONNAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. RESTANO INCOLONNAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI SOPRATTUTTO SUL RACCORDO ANULARE. PROPRIO SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA PONTINA EUR FINO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI SOPRATTUTTO SUL RACCORDO ANULARE. PROPRIO SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA PONTINA EUR FINO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È UNA MATTINATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI PER MOLTI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, SOPRATTUTTO NEL QUADRANTE SUD. MA PARTIAMO DALLA ZONA NORD PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO. CAUSA DI UN ALTRO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È UNA MATTINATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI PER MOLTI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, SOPRATTUTTO NEL QUADRANTE SUD. MA PARTIAMO DALLA ZONA NORD PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO. CAUSA DI UN ALTRO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09 : 02 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E SUCCESSIVAMENTE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, QUINDI TRA SALARIA, FLAMINIA E CASSIA. ALTRE ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE D’ACCESSO IN CITTÀ A CAUSA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA IN CODA SU VIA DELLA CECCHIGNOLA IN DIREZIONE DEL DIVINO AMORE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL DI LEVA ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17:30 (Di mercoledì 12 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA TRIONFALE A CASTEL GIUBILEO DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE ANCHE IN DIREZIONE ESTERNA TRA LE USCITE DELLA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA A MONTE MARIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA TRIONFALE SIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLA STESSA PINETA SACCHETTI IL Traffico è CONGESTIONATO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO VERO SAN GIOVANNI AL NOMENTANO INCIDENTE IN PIAZZA ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - TIM_Official : Virginia Raggi, Sindaca di Roma, ringrazia per l’invito e si dice orgogliosa di poter vedere le applicazioni reali… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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