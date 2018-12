Schermi e smartphone | più di 7 ore al giorno cambiano il cervello dei bambini

Samsung : un video svela W2019 - lo smartphone a conchiglia con due Schermi : Samsung si prepara a svela re uno smartphone con l’ideologia del passato. Secondo le voci che circolano in rete, questo sarà il primo Samsung senza l’ingresso audio da 3,5″. Così, non appena svela il prototipo di smartphone leggi di più...

FlexPai è il primo smartphone flessibile in commercio. Costa più di mille euro - ripiegato offre 3 Schermi : Da tempo parliamo di smartphone pieghevoli e finalmente è arrivato in commercio il primo modello che si può acquistare. Stavolta non è un prototipo, e a realizzarlo è stata l’azienda cinese Rouyu, che opera negli Stati Uniti con il nome occidentale Royal. Il prodotto si chiama FlexPai e la sua caratteristica principale è lo schermo completamente flessibile, che letteralmente gli permette di piegarsi in due. Quando lo schermo è ...