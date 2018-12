Prato | incendio in appartamento | muoiono padre e figlia

Incendio in una abitazione di Prato : trovati morti padre e figlia : Due persone sono state trovate morte all'interno della loro casa a Prato dai vigili del fuoco, intervenuti per un Incendio nell'appartamento. Si tratta di un anziano disabile di ottantaquattro anni e della figlia cinquantasettenne. In corso d'accertamento le cause che hanno provocato le fiamme.Continua a leggere

Incendio e crollo fabbrica a Prato : 2 intossicati lievi : Due cinesi, per una sospetta intossicazione da inalazione di fumi nell’Incendio che la notte scorsa ha distrutto a Prato una fabbrica tessile nella zona industriale del Macrolotto 1, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto successivamente emerso, si tratta di due orientali le cui condizioni non destano preoccupazioni e si trovavano nelle vicinanze del fuoco. Al momento non risultano altri feriti, ne’ vittime. ...

Prato - maxi incendio nella notte : distrutta ditta tessile al Macrolotto - crollata una campata : Un devastante incendio si è sviluppato all'interno di una fabbrica tessile della zona industriale di Prato, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, nel cuore della notte. Ingenti i danni causati dai crolli, più di 1500 metri quadrati della struttura sono andati distrutti. Ancora da chiarire le cause.