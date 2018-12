NES e SNES Classic Mini non saranno più disponibili dopo la stagione delle festività

Si chiama Miyamoto ed è stato arrestato per aver venduto SNES Classic Mini moddati : Come riporta Nintendolife, un uomo di 39 anni è stato arrestato in Giappone dalla polizia per aver venduto Super Famicom Classic Mini moddati (SNES Classic Mini) a tre persone in aste online. Secondo un report di Asahi tramite Nintendo Soup, l'uomo ha aggiunto un totale di cinque giochi a ciascuno dei sistemi modificati e li ha poi rivenduti per circa 61.500 yen. Uno dei giochi sui sistemi era Super Mario Bros.Il trentanovenne non deve ...

SNES Mini e NES Mini superano il traguardo delle 10 milioni di unità vendute : A certificare che la passione dei videogiocatori per il retro gaming è ancora fortissima, apprendiamo oggi grazie a Nintendo Life che le due console Classic di Nintendo, lo SNES Mini e il NES Mini, hanno superato insieme il traguardo dei dieci milioni di unità vendute in tutto il mondo.Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa l'ha reso noto nel corso di un meeting finanziario, spiegando agli investitori che l'azienda si aspetta inoltre una ...