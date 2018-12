NBA – Coach Popovich firma un nuovo record | superato Pat Riley nella classifica degli

NBA – Infortunio Lou Williams - brutte notizie per i Clippers! Coach Rivers : “impossibile da sostituire - spero che…” : Doc Rivers annuncia alla stampa l’Infortunio di Lou Williams: la stella dei Clippers dovrà stare fuori qualche settimana a causa di un problema al bicipite femorale destro I Los Angeles Clippers dovranno fare a meno di una delle pedine fondamentali del proprio roster: Lou Williams. Il Sesto uomo dell’anno in carica sta viaggiando a 17.2 punti e 4.5 assist di media a partita, cifre delle quali il gioco dei Clippers risentirà molto durante ...

NBA – Sixers - coach Brown fa chiarezza : “problemi Embiid-Butler? Ecco cosa dobbiamo fare” : Problemi di ‘convivenza’ fra Embiid e Butler: il lungo camerunense ha dato la colpa al nuovo arrivo per il calo delle proprie prestazioni. coach Brown prova a fare chiarezza Joel Embiid non ha usato mezzi termini nel dire di non essere contento delle proprie prestazioni e del ruolo in campo… da quando è arrivato Butler! Primi problemi di ‘convivenza’ in casa Sixers, con Butler che, per personalità e talento, ha messo un po’ in ombra il ...

NBA - il peggior ko nella storia dei Bulls - -56 - . Coach Jim Boylen : "Figura imbarazzante" : Il punto più alto nella storia dei Chicago Bulls va scelto nei sei anni chiusi con altrettanti titoli durante gli anni '90, con Michael Jordan alla guida di una delle squadre più forti di tutti i ...

NBA – DeMar DeRozan e il retroscena sui 36 punti : “ho iniziato malissimo - poi le parole di coach Popovich…” : Serata super per DeMar DeRozan quella della vittoria contro i Blazers: la stella degli Spurs firma 36 punti e ringrazia coach Popovich DeMar DeRozan brilla nel successo dei San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers. Grazie ai 36 punti firmati dall’ex Toronto Raptors, la franchigia texana ha fatto registrare il massimo di punti segnati in stagione. E pensare che l’inizio della partita non è stato dei più incoraggianti: ...

NBA – Hayward ‘torna Hayward’ per una notte - coach Stevens : “stagione difficile per lui - ma Gordon è un esempio” : Gordon Hayward firma 30 punti e sfiora la tripla doppia in uscita dalla panchina contro i Timberwolves: coach Brad Stevens ne esalta le prestazioni nelle difficoltà Sabato notte, Gordon Hayward ha giocato la miglior partita da quando è ai Celtics firmando 30 punti, 8 assist e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina. Lo sfortunato cestista ex Utah, fuori per tutta la passata stagione, aveva fatto fatica fin qui a tornare sugli alti livelli per ...

NBA – Esonerato coach Hoiberg : cambia la guida tecnica dei Chicago Bulls : Fred Hoiberg Esonerato dai Chicago Bulls: l’allenatore, in panchina dal 2015, verrà sostituito dal suo vice Jim Boylen Penultimi ad Est, davanti unicamente ai derelitti Cavs, i Chicago Bulls stanno vivendo un inizio di stagione davvero complicato che li vede in fondo alla classifica con 5 vittorie e 19 sconfitte. Un bottina magro, del quale ha fatto le spese coach Fred Hoiberg. L’allenatore, sulla panchina dei Bulls dal 2015, è stato ...

NBA - Chicago esonera coach Hoiberg : panchina a Boylen : Fred Hoiberg non è più il coach dei Bulls. Chicago ha deciso per il divorzio dal tecnico a cui aveva affidato la panchina nel giugno 2015, promuovendo al suo posto Jim Boylen, suo primo assistente. '...

NBA – Warriors ko a Detroit e Steve Kerr fa autocritica : “la mia peggior performance da coach” : Netto ko degli Warriors contro i Pistons, coach Steve Kerr fa pesante autocritica verso la sua preparazione della partita Steve Kerr é considerato come uno dei migliori allenatori NBA degli ultimi anni. E i numeri lo confermano: la mente dietro ai 3 anelli vinti dai Golden State Warriors nelle ultime 3 Finali NBA possiede un record di 280 vittorie e 72 sconfitte in carriera (79.8% di vittorie). Eppure, basta una sconfitta come quella ...

Clamoroso attacco dal mondo NBA : “coach donne? Impossibile - i giocatori ci proverebbero ogni giorno” : Un coach NBA, che ha preferito restare anonimo, ha sottolineato quando il mondo del basket americano sia sessista, spiegando come sia ‘Impossibile’ vedere una bella donna come capo allenatrice Negli ultimi anni, l’NBA ha compiuto grandi passi in avanti nell’aprire il proprio mondo a figure professionali femminili. Sono numerose le donne che hanno un posto dirigenziale (come Sue Bird nei Nuggets) o nello staff tecnico delle franchigie ...

NBA – Rockets - coach D’Antoni si rammarica : “roster poco profondo e tanti infortuni - il front office lo sa ma…” : Mike D’Antoni, coach degli Houston Rockets, dà la colpa delle sconfitte di inizio stagione dei texani al roster corto e ai tanti infortuni: un problema di cui la dirigenza è a conoscenza L’inizio di stagione degli Houston Rockets è stato, fin qui, tutt’altro che felice. La franchigia texana si ritrova, dopo 20 gare giocate, in 14ª posizione ad Ovest, con un saldo negativo di 9 vittorie e 11 sconfitte. Le previsioni fatte ...

NBA – LeBron James ignora le indicazioni di coach Walton? Ecco cosa accade in campo quando il ‘Re’ ha la palla : LeBron James non guarderebbe verso la panchina o sceglierebbe deliberatamente di ignorare gli schemi di Luke Walton: l’indiscrezione è clamorosa Complica l’assenza di Rajon Rondo e il recente infortunio di Lonzo Ball, tornato per la sfida contro i Pacers ma non al meglio, LeBron James è diventato sempre più il catalizzatore del gioco dei Lakers. Del resto, il numero 23 con la palla in mano fa quello che vuole, nel vero senso ...

NBA – Coach Popovich controcorrente : “odio il tiro da 3 punti - ha rovinato il basket. Introduciamo quello da 4 e…” : Coach Gregg Popovich critica il tiro da 3 punti: secondo l’allenatore degli Spurs è stata la regola che ha rovinato il gioco del basket In questo particolare momento storico della sua carriera, Coach Gregg Popovich è in vena di rilasciare dichiarazioni polemiche. Dopo l’attacco a Kawhi Leonard dei giorni scorsi, ‘Coach Pop’ se l’è presa questa volta con il… tiro da 3 punti. Seonco l’allenatore ...

NBA – Coach Nurse spezza una lancia a favore di Kawhi Leonard : “leader? Sì - ma silenzioso. Ecco cosa fa per i Raptors” : Il Coach dei Toronto Raptors, Nick Nurse, ha spezzato una lancia a favore di Kawhi Leonard nella polemica, aperta da Gregg Popovich, sull’essere o meno un leader delle sue squadre Negli ultimi giorni, Kawhi Leonard è finito al centro di una particolare polemica. Il cestista dei Toronto Raptors è stato definito “un grande giocatore ma non un leader” dal suo ex Coach, Gregg Popovich. Alle dichiarazioni di Coach Pop ha fatto ...

NBA – Coach Mike Malone punzecchia i tifosi Lakers : “vengono in massa? Basta che tornino a casa sconfitti” : Mike Malone punzecchia i tifosi dei Los Angeles Lakers, arrivati in massa a Denver, per assistere al ko dei giallo-viola: il Coach dei Nuggets rifila una frecciatina ai supporters losangelini Notte da ricordare per i Denver Nuggets. La franchigia del Colorado ha superato 117-85 i Los Angeles Lakers, registrando un +32 di vantaggio che risulta essere il margine di vittoria più ampio nella storia del team. Coach Mike Malone si è detto ...