Meningite B | 16enne non vaccinato ricoverato Allarme a Empoli | profilassi per 50 persone

Pisa - calciatore 16enne in terapia intensiva per Meningite : non era vaccinato : L'adolescente residente a Santa Croce sull'Arno è ricoverato da alcune ore nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Empoli con una diagnosi di meningite di tipo B confermata dalle analisi di laboratorio. La Asl ha avviato immediatamente la profilassi su parenti, amici di scuola e compagni di squadra.Continua a leggere

