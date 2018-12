Manovra, Conte da Junker: “scesi fino al 2,04% siamo ottimisti” Reddito nei tempi previsti

blogitalia.news

: Oggi il presunto presidente Conte è venuto in aula (vuota, senza nemmeno i suoi) a spiegarci che la manovra del pop… - meb : Oggi il presunto presidente Conte è venuto in aula (vuota, senza nemmeno i suoi) a spiegarci che la manovra del pop… - NicolaPorro : Ancora a cercare il colpevole di Corinaldo. Evviva i politici europei bravi, seri, rigorosi e onesti: poi vedi le m… - MassimGiannini : La resa di #Macron sui gilet gialli, la sconfitta della #May su #Brexit, la retromarcia di #Conte sulla manovra. St… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)vedee si discute di, scesial 2,04% Nella negoziazione con l’Ue per il saldo della“dal 2,4%potuti scendere al 2,04%”. Lo ha detto il premier Giuseppeal termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. “Confidiamo di portare a casa una soluzione positiva”, ha aggiunto assicurando che comunque “di cittadinanza e quota 100 partiranno nei”.“Abbiamo aggiunto qualcosa nel piano dismissioni” – “Le stime tecniche ci hanno consentito di recuperare risorse e abbiamo costruito la nuova proposta. Eravamo stati particolarmente prudenti perché volevamo garantire a qualsiasi costo la realizzazione di queste misure. Abbiamo aggiunto qualcosa per esempio per quanto riguarda il piano di dismissioni e abbiamo ...