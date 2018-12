Da Moscovici ok a debito Francia oltre 3% | dopo il no all' Italia | ' Situazioni differenti'

L'Ue boccia la manovra - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Non è più solo una guerra di cifre: quello tra la Commissione europea e il Governo è ormai uno scontro su due visioni opposte dell'economia, delle prospettive, delle regole...

Ue boccia manovra Italia : verso procedura per debito eccessivo. Moscovici : dialogo indispensabile : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di...

Caro Moscovici - Renzi - Monti e Berlusconi hanno fatto più debito di Conte : Nel 2012 l'allora Ministro socialista francese delle finanze Pierre Moscovici spinse il deficit della Francia al 5% del PIL francese, l'allora premier spagnolo popolare Mariano Rajoy portò il deficit della Spagna al 10,5% del PIL spagnolo mentre l'austero presidente italiano Mario Monti Conteneva il deficit italiano al 2,9% del nostro PIL.Lo stesso socialista Pierre Moscovici, oggi Commissario Europeo agli Affari economici, boccerà ...

Eurogruppo - Moscovici : 'manovra non buona per l'Italia - pagheranno poveri con rialzo debito' : Così ha detto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, dopo aver incontrato - secondo alcune fonti - il ministro dell'economia Giovanni Tria prima dell'inizio della riunione ...

Il ditino di Moscovici : il Commissario durissimo con l'Italia bocciata. Verso una procedura di infrazione per debito eccessivo : I gesti sono importanti, soprattutto in pubblico. E di gesti Pierre Moscovici non è parco nella conferenza stampa che annuncia una decisione storica per l'Ue: la bocciatura del documento programmatico di bilancio dell'Italia, la prima per uno Stato membro. Il momento è grave e l'indice che il Commissario europeo agli Affari Economici agita per aria, mentre impartisce la sua lezione per Roma, la dice lunga.Qui, sul corpo della ...

Manovra - verso bocciatura Ue : spread oltre 300/ Ultime notizie - Salvini “avanti” : Moscovici - “debito nemico” : Manovra, Salvini "bocciatura Ue certa". Ultime notizie, il ministro “Andiamo avanti convinti e non cambieremo le nostre riforme". Sale spread, Moscovici "debito è nemico Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Moscovici : "Amico dell'Italia - nemico è il debito" : Sono un vecchio amico dell'Italia, la amo. Ho l'Italia nel cuore ". A scandirlo è stato il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici , nel nuovo appuntamento con "Quarta ...

Pierre Moscovici : "Non sono io il nemico dell'Italia ma il debito" : Il Commissario europeo per gli affari economici e monetari intervistato da Nicola Porro spiega la sua posizione.

Manovra - Moscovici : “Se aumenta il debito alla fine paga il popolo - i più vulnerabili” : Oggi è il giorno della lettera che l'esecutivo dovrà inviare alla Commissione Ue, dopo i rilievi ricevuti sulla Manovra 2019. Il commissario europeo Pierre Moscovici: "Non mi piace l'espressione Manovra del popolo, perché quando un popolo è molto indebitato alla fine sono i cittadini che pagano".Continua a leggere