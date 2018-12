huffingtonpost

: Chiara Danese: 'Berlusconi? Mi fa tenerezza. Intelligente e forte, costretto a far festini per non rimanere solo' - HuffPostItalia : Chiara Danese: 'Berlusconi? Mi fa tenerezza. Intelligente e forte, costretto a far festini per non rimanere solo' - VanityFairIt : Chiara Danese: «Come si vive, quando tutti ti considerano una prostituta» #metoo - petardi86262320 : RT @VanityFairIt: «Non c’è giorno in cui non vieni derisa per strada o insultata sui social. Ti chiudi in casa, cadi in depressione e vai d… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) "? Mi fa. Una persona così, costretta però a organizzare festini per non rimanere da solo. E preso in giro da persone che si spacciano come sue amiche. Sa cosa gli auguro? Una vita tranquilla".ha conosciuto l'ex premier 22 agosto 2010 quando, 18enne, venne portata da Emilio Fede a una delle famose cene di Arcore. La ragazza, che si è costituita parte civile nel processo Ruby, ha raccontato a Vanity Fair, la sua vita dopo lo scoppio dello scandalo: tra cyberbullismo, accuse di essere una escort e pensieri suicidi.Non c'è giorno in cui non vieni derisa per strada o insultata sui social. Perdi un lavoro e ricevi avance pesanti perché tanto sei "quella lì". Ti chiudi in casa, cadi in depressione e vai da un terapeuta. Pressapoco succede questo, quando tutta la nazione ti considera una ...