Attentato di Strasburgo | gilet gialli e complottismo | “Hanno inscenato tutto | ecco le

Strasburgo - spari al mercato di Natale : morti e feriti. Fermate 4 persone vicine all’Attentatore : Macabro balletto di cifre sul bilancio delle vittime a Strasburgo. Dopo aver corretto al ribasso, a due morti, il numero di vittime nella strage di ieri sera , la prefettura della regione Grand-Est, corregge ancora una volta il suo bilancio provvisorio, tornando a parlare di 3 morti e 13 feriti, di cui 9 gravi, nell’attacco al mercatino di Natale ...

Attentato Strasburgo - italiano ferito : Pm avvia indagine | : Un giovane giornalista, che lavora a Europhonica, è rimasto ferito nell'Attentato, come ha confermato la Farnesina. La sua redazione precisa: "Non c'è alcuna notizia sulla sua salute attuale". Altre ...

Attentato di Strasburgo - Salvini : 'Arresto per chi esulta online' - Sky TG24 - : Il ministro dell'Interno: la nostra polizia postale "sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro". Dopo l'attacco in Francia "massima attenzione da Nord a ...

Strasburgo - Attentatore attualmente in fuga : colpito alla testa un italiano 28enne : Strasburgo ieri sera ha visto un uomo, un fondamentalista islamico, aprire il fuoco contro i passanti in un mercatino di Natale. Quanto avvenuto nella cittadina francese di confine, sede del Parlamento europeo, ha riportato le lancette indietro a qualche anno fa quando ci fu la strage di Parigi. Il responsabile della strage è tuttora in fuga, circa 350 agenti di polizia lo stanno cercando. Strasburgo, attentatore fuggito L'attentatore, reo di ...

“L'Attentatore di Strasburgo si sentiva braccato e forse ha deciso di anticipare l'attacco” : Parigi. Il suo profilo ibrido di radicalizzato oggetto di schedatura “S”, la lettera con cui i servizi segreti francesi segnalano le persone considerate pericolose per la sicurezza dello stato, e di rapinatore di banche con una certa esperienza, mette molte questioni sul tavolo. A partire dalla segu

L'Attentato di Strasburgo in tv - : La giornalista, vestita in un lungo abito verde, spiega che la trasmissione si adeguerà alla cronaca delL'attentato. D'istinto faccio zapping e scopro che anche il Tg2, con Maria Concetta Mattei, ha ...

Trento. Attentato Strasburgo : il pensiero del sindaco Andreatta ad Antonio Megalizzi : “Siamo addolorati e in apprensione per il ferimento del nostro concittadino Antonio Megalizzi, colpito nell’Attentato che ieri sera ha portato

Strasburgo - i morti nell'Attentato sono tre. Grave l'italiano ferito - killer in fuga : La caccia a Cherif C., l'attentatore di Strasburgo che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre 14, sta impegnando 350 persone tra uomini del BRI, (Brigade de...

Antonio Megalizzi - chi è l’italiano di 28 anni ferito nell’Attentato di Strasburgo : Nove feriti nell’attacco di martedì sera a Strasburgo sono in gravi condizioni mentre altri cinque sono stati colpiti in maniera leggera. Lo rende noto la prefettura del Basso Reno che diffonde bollettini sulle condizioni mediche e sul bilancio dell’attacco. È in gravi condizioni il giornalista italiano ferito. Si tratta di Antonio Megalizzi, 28 anni, residente a Trento dove ha studiato all’università, è stato ferito alla testa alle 20 di ...

Attentato mercatino Strasburgo - è caccia a Chérif Chekatt dopo la strage. Due morti - 14 feriti : Fra i feriti gravi c'è anche un italiano, Antonio Megalizzi, giornalista trentino di 28 anni e collaboratore di Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario che trasmette in diretta ...

Attentato a Strasburgo - 2 morti e 14 feriti. Caccia al killer. Grave un italiano : Due morti e14 feriti, nove dei quali in condizioni gravi: è il bilancio, appena aggiornato dalla prefettura, dell' Attentato al mercatino di Natale di Strasburgo , messo a segno da un 29enne ...

Strasburgo - i morti nell'Attentato sono due. Grave l'italiano ferito - killer in fuga : La caccia a Cherif C., l'attentatore di Strasburgo che ha causato la morte di due persone (non tre, come si era pensato fino a pochi minuti fa) e il ferimento di altre 13, sta...

Antonio Megalizzi - un giornalista italiano tra i feriti dell’Attentato a Strasburgo : C’è anche un giornalista italiano tra i 13 feriti dell’attentato avvenuto l’11 dicembre nel centro storico di Strasburgo, dove un 29enne radicalizzato ha aperto il fuoco uccidendo 3 persone. La vittima si chiama Antonio Megalizzi, ha 28 anni e lavora per Europhonica, un consorzio di radio universitarie. Secondo fonti riportate dall’agenzia Ansa il 28enne sarebbe tra i nove colpiti in maniera grave, ma per il momento non ...

Attentato Strasburgo - chi è il killer che ha sparato ai mercatini di Natale. La video scheda : L’uomo che ha sparato ai mercatini di Natale a Strasburgo è un 29enne, schedato in Francia come radicalizzato islamico. Dopo aver sparato, uccidendo tre persone e ferendone altre 12, è stato ferito in uno scontro dai soldati dell’operazione Sentinelle. È fuggito su un taxi e le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia. La sezione antiterrorismo della procura di Parigi è stata incaricata delle indagini; la procura ha aperto un’inchiesta per ...