Silvia Provvedi battuta al televoto: lo Chef continua la sua ascesa

: Un percorso introspettivo, di crescita... ma sempre allegro e spensierato. Medaglia di bronzo: Silvia Provvedi!… - GrandeFratello : Un percorso introspettivo, di crescita... ma sempre allegro e spensierato. Medaglia di bronzo: Silvia Provvedi!… - imperoweb : Grande Fratello 3 Vip: Silvia Provvedi non si aggiudica la finalissima #terzoposto #Gossip - AiroldiMoira : Embe non e che silvia ha dato chissa che cosa!!. In effetti era piu attiva la sorella giulia provvedi!! #gfvip. -

(Di martedì 11 dicembre 2018)non ha superato l’ultima sfida. Il pubblico del Grande Fratello Vip 3 ha scelto di far rimanere in Casa lode La Prova del Cuoco, decretando l’uscita della gemella bruna delle Donatella. Prima di varcare la porta rossa,ha potuto rivedere il fratello Matteo nella struttura di Cinecittà. Una figura importante della sua famiglia, anche se in secondo piano rispetto alla gemella Giulia.perde al: AndreaNon era così scontato:è stata spesso in cima alle previsioni dei bookmakers per quanto riguarda il campionissimo della terza edizione. Non ha mai raggiunto la supremazia di Walter, ma si è avvicinata parecchio al primo posto. Lo scontro con Mainardi l’ha invece spinta nel calderone di chi ha abbandonato la casa questa sera, subito dopo l’eliminazione di Stefano Sala.è riuscita a ...