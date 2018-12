Roma | dopo l’incendio il Campidoglio cerca alternative per superare il Natale E torna

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Sovranità limitata : Conte domani a Bruxelles per vedere Juncker - ma dopo torna a Roma a riferire ai due vicepremier... : Roma-Bruxelles e ritorno, domani. E poi di nuovo Roma-Bruxelles, dopodomani. dopo l'informativa di oggi in Parlamento sul Consiglio europeo di giovedì, Giuseppe Conte si prepara a fare avanti e indietro in Europa per definire gli ultimi dettagli strategici sulla manovra economica. 'Dettagli' per modo di dire, perché sono quelli che decideranno se l'Ue aprirà una procedura di infrazione contro l'Italia oppure no. Ad ogni ...

Roma : dopo incendio Tmb Salario fumo avvolge quartieri limitrofi impianto : Roma – Un’immensa nube di fumo sta avvolgendo i quartieri limitrofi a quelli dell’impianto Tmb Salario, dove questa notte si e’ sviluppato un incendio. L’odore acre sta interessando in particolare le zone Trieste-Salario, Africano e Montesacro, con grande preoccupazione dei residenti. La nube e’ visibile da diverse parte della citta’ e sta facendo il giro dei social, oltre che delle chat di WhatsApp, ...

Nube scura su Roma dopo l'incendio al deposito Ama : 'Aria irrespirabile' : Roma, 11 dic., askanews, - Si sta progressivamente ma lentamente riducendo il vasto incendio divampato nella notte a Roma un deposito nell'impianto TMB dell'Ama su Via Salaria. I vigili del fuoco sono ...

Roma-Inter - continuano le polemiche dopo l'arbitraggio di Rocchi : A distanza di più di una settimana continua a far discutere il match tra Roma ed Inter, giocato domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico e terminato sul risultato di 2-2. Nell'occhio del ciclone l'arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra giallorossa nel primo tempo per un fallo di Danilo D'Ambrosio su Nicolò Zaniolo e uno a favore dei nerazzurri nel finale per un fallo di Kostas Manolas ...

Ferrovie : Firenze-Roma - traffico in ripresa dopo guasto fra Orvieto e Orte (2) : (AdnKronos) - Informazione costante anche nelle principali stazioni dove sono attivi tutt’ora i presidi Trenitalia di assistenza ai viaggiatori e dove sono stati distribuiti kit con generi di conforto alle persone in arrivo con i treni in ritardo. L’informazione digitale ha raggiunto oltre 2.000 via

Ferrovie : Firenze-Roma - traffico in ripresa dopo guasto fra Orvieto e Orte : Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla direttrice Firenze - Roma, linee alta velocità e convenzionale. Il traffico è stato rallentato fra Orvieto e Orte fino alle 12.50, dalle 10 di questa mattina, in direzione Roma, per un guasto tecni

Dopo Roma-Inter - Rocchi minaccia querele : ANSA, - BOLOGNA, 10 DIC - Non si placano le polemiche sull'utilizzo o meno del Var scaturite Dopo l'arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 ...

Dopo Roma-Inter - Rocchi minaccia querele : Il direttore del match, l'arbitro Gianluca Rocchi, appartenente alla sezione Aia di Firenze e internazionale dal 2008, ha infatti deciso di denunciare chi, superando il limite di cronaca, una volta ...

Roma : traffico scorrevole dopo sgombero ex Penicillina : Roma – A Roma doveva essere un lunedi’ di passione per la viabilita’ nei pressi dell’ex Penicillina, lo stabilimento aperto circa 70 anni fa e oggi sgomberato dagli ultimi occupanti. Invece tutto si e’ risolto senza particolari problemi. Non fosse per i cappelli, le sciarpe e i cappotti, verrebbe da pensare che ci troviamo in piena estate e non a due settimane dal Natale, viste le strade vuote. Gia’ nella ...

Finanziamento illecito ai partiti - “dopo trasmissione atti da Roma tesoriere della Lega Centemero indagato a Bergamo” : Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Roma, il nome del tesoriere della Lega Giulio Centemero finisce anche in quello di Bergamo. Si tratta di Finanziamento illecito al partito in concorso con l’imprenditore Romano Luca Parnasi ipotizzato dal pm Barbara Zuin e dall’aggiunto Paolo Ielo. Con la trasmissione atti da Roma a Bergamo, come riporta La Stampa, gli inquirenti della città lombarda indagheranno sulle donazioni ...

Roma - squadra in ritiro dopo il pari con il Cagliari : Di Francesco però non rischia la panchina : La società giallorossa ha optato per il ritiro dopo il pari con il Cagliari, Di Francesco al momento non rischia la panchina dopo la vittoria sfumata negli ultimi minuti di gioco ieri sera a Cagliari, la Roma ha disposto il ritiro per preparare la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria dove lavoreranno in vista della sfida in programma mercoledì in Repubblica ...

Roma - la furia di Pallotta dopo la rimonta di Cagliari : ora sono tutti a rischio : Duro, molto duro James Pallotta dopo la clamorosa rimonta subita dalla Roma a Cagliari. Il presidente giallorosso, a caldo, non ha potuto nascondere la propria delusione per un gruppo senza carattere ...

Capitano di Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...