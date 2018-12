Manovra | i dubbi dei tecnici

Manovra - i dubbi di Savona : "Così non reggiamo a lungo" : "L'Europa è un vaso di coccio tra vasi di ferro in un momento di forti turbolenze interne". Il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo ieri alla presentazione del libro "Globalizzazione, governance asimmetria" di Giancarlo Elia Valori descrivere così l'Ue in un momento in cui la tensione è alle stelle dopo la bocciatura della Manovra economica.Il ministro ricorda "una tesi cara del suo e mio grande maestro, Francesco Cossiga, ...

L'Ue boccia la Manovra - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Non è più solo una guerra di cifre: quello tra la Commissione europea e il Governo è ormai uno scontro su due visioni opposte dell'economia, delle prospettive, delle regole...

L'Ue smonta la Manovra italiana - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Quelli della manovra italiana per il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis sono «numeri che parlano da soli»: il deficit strutturale 2019 peggiora di 1% invece di...

Manovra - riunione Governo in serata/ Bocciatura Ue - Centeno 'Ancora dubbi sull'Italia - lo si vede sui mercati' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Manovra - Centeno : versione rivista non ha diradato dubbi mercati : Roma, 20 nov., askanews, - La versione rivista del piano di Bilancio dell'Italia 'non ha migliorato la situazione sui costi di rifinanziamento del debito, lo vediamo ogni giorno sui mercati: significa ...

Manovra : Boccia - dubbi scelga industria : ANSA, - MILANO, 16 NOV - "La domanda che ci facciamo è se questa Manovra economica sceglie le imprese, se questo governo crede nell'industria. Se depotenzia industria 4.0, se riduce della metà il ...

Fmi - dubbi sulla Manovra dell’Italia : «Rischio recessione - evitare i condoni» : L’Fmi mette in guardia sul debito che porta alla recessione e sullo spread troppo alto che può vanificare la manovra. dubbi anche su quota 100 che, secondo il Fondo, «aumenta la spesa per le pensioni e impone pesi maggiori ai giovani»

I dubbi del Fondo sulla Manovra "Lo spread annulla i benefici" : Lo stimolo positivo di breve periodo alla crescita che il Governo punta a dare con la manovra di bilancio "rischia di essere controbilanciato dall'effetto negativo del persistente rialzo dello spread sui titoli di Stato, in quanto si riverbera su un piu' alto costo sui prestiti al settore privato Segui su affaritaliani.it

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla Manovra. Dubbi su Reddito e quota 100 per le pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

Manovra - i dubbi della Corte dei Conti : La Corte dei Conti solleva dubbi riguardo alla Manovra . Sul condono fiscale , che consente di regolarizzare le posizioni pagando solo il 20% delle tasse, ''non possono non essere espresse perplessità ...

Manovra - Corte dei Conti e UPB esprimono dubbi su target PIL all'1 - 5% : Secondo la Corte dei Conti infatti la probabilità della Legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% richiederebbe una ripresa "duratura" e "particolarmente vivace" dell'economia, dopo un 3° ...

Manovra - Corte dei Conti e UPB esprimono dubbi su target PIL 2018 all'1 - 5% : Secondo la Corte dei Conti infatti la probabilità della Legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% nel 2018 richiederebbe una ripresa "duratura" e "particolarmente vivace" dell'economia, ...

Dubbi dell'Istat sulla Manovra : "Per centrare target PIL 2018 serve crescita +0 - 4%" : ... nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, con l'Istat che vede in salita la strada per centrare l'obiettivo inserito nella nota di aggiornamento al DEF , Documento di Economia e Finanza,. ...

Centeno : no dubbi Italia in euro - Manovra lo dimostri. Tria : per evitare procedura servirebbe stretta suicida : ... per evitarla, secondo Tria «noi dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non ...