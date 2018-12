LeBron | che saluto a Wade Gallo si salva a Phoenix

NBA - Wade-LeBron - che emozioni : sfida fino all'ultimo possesso : Avessero scritto una sceneggiatura a Hollywood per chiudere in bellezza le sfide tra James e Wade, difficilmente avrebbero trovato una formula migliore. I Lakers che faticano in casa contro gli Heat, ...

NBA - che errore degli Spurs : LeBron James torna rookie per una sera : Episodio curioso prima della sfida tra i San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers. Nelle tradizionali "Game Notes" pre-partita, i fogli per la stampa pieni di statistiche e curiosità sulle due squadre ...

NBA – LeBron James tuona : “io faccio giocare male i compagni? Spero stiate scherzando…” : LeBron James commenta le voci in merito al ‘far giocare male i propri compagni’: il Re risponde duramente alle critiche Nell’ultimo periodo si sono fatte più insistenti le voci che accompagnano da tanto tempo la carriera di LeBron James, quelle secondo le quali farebbe giocare male i compagni. Il numero 23 dei Lakers è abituato a giocare con la palla in mano, ma visto il talento che possiede, nessuno gliene ha mai fatto ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo a LeBron James : “per i giovani è nocivo giocare con lui! Chi lo adula poi…” : Kevin Durant senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors critica LeBron James e tutto l’hype mediatico che si viene a creare intorno alla sua persona. KD non le manda di certo a dire e mette in guardia i giovani Se c’è una caratteristica che sicuramente va riconosciuta a Kevin Durant è quella di essere una persona davvero schietta. La stella degli Warriors non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa, in questo caso, ...

NBA – Anche il ‘Re’ ha serate da dimenticare : season worst nelle principali statische per LeBron James contro i Nuggets : I Lakers subiscono una sonora ripassata dai Denver Nuggets, sconfitta che coincide con la pessima prova di LeBron James Per molti è il G.O.A.T, per altri è appena dietro Michael Jordan, per tutti è il ‘Re’. Si parla di lui in termini di record, di prestazioni sensazionali, di giocate impensabili per qualsiasi altro essere umano. Ogni tanto però, Anche LeBron James ha le sue serate da dimenticare. Quella di ieri al Pepsi Center ...

“Grazie - ciò che hai fatto è più grande del basket” - il tributo dei Cleveland Cavaliers a LeBron James è da brividi [VIDEO] : Ieri notte la Quicken Loans Arena di Cleveland ha tributato uno splendido omaggio a LeBron James, ritornato in Ohio da avversario: il video di ringraziamento mette i brividi Ieri notte lo speacker della Quicken Loans Arena ha annunciato con un’insolita ‘gioia’ la formazione ospite. Il motivo è presto detto: porta il numero 23 sulle spalle e risponde al nome di LeBron James. Per la prim volta in stagione, LeBron James è ...

NBA – LeBron James devastante contro Miami : “Stephenson mi ha sfidato! Wade? Che tristezza sapere che…” : LeBron James fa 51 punti contro la ‘sua’ Miami e raccoglie la sfida di Lance Stephenson: il numero 23 rivolge poi un pensiero a Wade, assente poiché diventato papà da poco Semplicemente devastante. Non ci sono altre parole per descrivere la prestazione di LeBron James contro la sua ex Miami. Il 23 dei Lakers ha messo insieme 51 punti e 8 rimbalzi, tirando 6/8 da 3 punti e con il 61% dal campo. Nel post partita, LeBron James ha ironizzato ...

NBA - senza Curry è crisi Golden State : ko anche a San Antonio. LeBron show - 51 : TORINO - Gli Spurs di Marco Belinelli aggravano la crisi di Golden State. San Antonio si impone 104-92 sui Warriors all'AT&T Center, per l'azzurro il bottino finale è di 12 punti in 24', il miglior ...

Basket Nba. LeBron 51 : che show a Miami. Portland comanda a Ovest : Con una super prestazione da 51 punti LeBron James ricorda a tutti che Miami è ancora di sua proprietà: il Re prende per mano i suoi Lakers e trasforma il parquet degli Heat nel palcoscenico del suo ...

NBA – LeBron James bacchetta i suoi Lakers : “in difesa siamo stati… brutti! Rondo? Assenza pesante” : LeBron James, come sempre, ci mette la faccia dopo la sconfitta dei Lakers sul campo dei Magic: il numero 23 bacchetta i compgni e chiede di aggiustare la fase difensiva Nonostante la buona prova di LeBron James, autore di 22 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nella trasferta di Orlando. Come sempre, dopo ogni match, LeBron James si è presentato davanti alle telecamere per commentare la prova dei suoi ...

NBA - risultati della notte : cadono Warriors e Celtics - ko anche LeBron James a Orlando : Orlando Magic-Los Angeles Lakers 130-117 "Bisogna dare credito a questo gruppo di ragazzi: hanno continuato a combattere sul parquet nonostante la partita sembrasse compromessa". LeBron James commenta ...

NBA – LeBron James senza filtri : “Lakers? È vero - avevo quasi perso la pazienza. Mi sono seduto è ho pensato che…” : LeBron James non corregge il tiro: il Re aveva davvero quasi perso la pazienza con i giovani Lakers. Una profonda riflessione ha evitato che la situazione degenerasse Qualche giorno fa, dopo il netto ko contro i Timberwolves, LeBron James non usò mezze misure nel dire che l sua pazienza era ormai quasi finita. I Lakers sono un gruppo giovane e con tanti nuovi innesti, questo è vero, ma non ci si deve cullare su questi aspetti, per poi ...

NBA - LeBron e Stephenson amiconi dopo le liti passate : la “schitarrata” di Lance coinvolge anche il Re [VIDEO] : LeBron James e Lance Stephenson uniti per la causa dei Lakers dopo un’intera carriera di scontri e provocazioni LeBron James e Lance Stephenson, non si può dire che si amassero negli anni passati. Diversi gli screzi in campo tra i due cestisti NBA, ma quest’anno il destino ha voluto che si incontrassero ai Los Angeles Lakers. Adesso però il loro rapporto sembra essere idilliaco, come dimostrano alcune immagini che ritraggono ...